banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

“Skyroad ile Keşfet” Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un, Türkiye’nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Kültür Sanat 03.11.2021, 14:04
“Skyroad ile Keşfet” Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un, Türkiye’nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasında, toplamda 60 bin TL ödül kazanan fotoğraflar belli oldu. Türk Hava Yolları, Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda gerçekleşen “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada üç kişiye jüri ödülü, üç kişiye Instagram etkileşim ödülü, bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi.

“Jüri ödülü” kazanan isimler sırasıyla;

1. Murat Yılmaz (Kars) 2. Mustafa Varol (Konya) 3. Fatih Mehmet Özdemir (Artvin) ödülleri alan kişiler oldu.

Diğer bir alan, “Instagram etkileşim ödüllerini” kazanan isimler sırasıyla,

1. Mehmet Özcan (Artvin) 2. Yusuf Topsakallar (Kocaeli) 3. Musa Solmuş (Safranbolu) Instagram etkileşim ödüllerine layık görüldü.

Bir diğer alan olan “Mutluluk özel ödülü” kazanan kişi ise Şeref Akçay (Erzincan) oldu.

Ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu Ceosu Ömer Bolat, “Albayrak Medya Grubu bünyesinde televizyon, gazete, 15 kadar hayatın ve toplumun her alanına hitap eden dergilerimiz var. Dijital medya organımız ve yayınevimiz de var. Dergilerimizin içinde en önemlilerinden biri de Skyroad ismiyle ülkemizin zengin tabii, tarihi ve kültürel zenginliklerini hem yurt içinde halkımızı, hem yurt dışına tanıtmayı amaçlayan bir dergimiz var. Skyroad Dergisi her geçen gün büyüyor. 10 milyonlarca takipçisi olan bir dergimiz. Geçen yıl ve bu yıl başlattığımız ödüllü fotoğraf yarışmamız var. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden binlerce katılımcının çektikleri fotoğrafları gönderdikleri bu yarışma ile en iyi fotoğraf ödülleri programı düzenliyoruz. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf sanatçıları, üstatlar, jüriyi oluşturuyor ve bu fotoğraflar arasından ödül kazanan birinci, ikinci, üçüncüler ve jüri özel ödülü şeklindeki fotoğrafları belirlemiş oluyorlar. Buradaki amacımız memleketimizin en güzel yerlerine dair amatör, gönüllü ruhla yapılan fotoğraf çekimlerini Skyroad okuyucularıyla hem dergimizde hem dijital mecramızda paylaşmak. Böylece Türkiye’mizin cenabı Allah’ın bahşettiği o güzel coğrafi tarihi ve kültürel zenginliklerini 10 milyonlarca vatandaşımızla paylaşmak. Bu vesileyle bugün yarışmanın ödül törenini gerçekleştirdik. Tüm ödül alan fotoğrafçı sanatçılarını tebrik ediyorum. Jüri üyelerimize ve bu yarışmaya binlerce fotoğrafını gönderen değerli kardeşlerimize teşekkürler ediyoruz. Inşallah Skyroad ile bütün vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar, iyi seyahatler diliyoruz. Güvenli seyahatler diliyoruz. Skyroad Yoluna devam edecek.” Dedi.

“Dijital mecralarımız başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor”

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü “Albayrak Grubu medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde her geçen gün yenilikleri yakından takip ederek büyüyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap ederek çok önemli yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital mecralarımız ilk günden bugüne başarılı ivmesiyle göğsümüzü kabartıyor. Skyroad ile Keşfet yarışmamızın bu yıl ikincisini düzenledik. Hem jüri elemesinden geçen hem de etkileşim ödülü kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Destekleriyle yanımızda olan sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelmesini arzuladığımız yarışmamızla Türkiye’nin gizli kalmış noktalarını fotoğraflarla keşfederek aynı zamanda ülkemiz turizmine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Seyahat ve fotoğrafçılık birbirinden ayrı düşünülemez”

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan ise bu yılki yarışmayı değerlendirirken “Seyahat ve fotoğrafçılık temelde birbirine entegre iki konu. Dijital dünyada, seyahat anılarımızı ölümsüzleştirmek için kullandığımız ilk yol fotoğraf çekmek. Fotoğraf tutkusu, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla birleşince de ortaya böyle güzel bir fikir çıktı. ‘Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet’ konulu fotoğraf yarışmamıza binlerce başvuru aldık ve tüm dijital platformlarda milyonlarca erişime ulaştık. Hem yarışma amacı hem de Skyroad marka bilinirliği için, tüm ekibi mutlu eden bir sonuca ulaşmış olduk. Önümüzdeki yıllarda da yarışmamızla birçok fotoğrafın ölümsüzleşmesine ve ülkemizin farklı rotalarının keşfedilmesine vesile olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

20 Eylül-20 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri heyetinde şu isimler yer aldı: Foto Muhabiri Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 1 kişi de Mutluluk Özel Ödülü’nü kazandı. Ödüller 3 Kasım 2021 tarihinde teslim edildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6