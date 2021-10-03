Siverek’in ünlü şire üzümü için şenlik düzenlendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şire bağlarının yok olmaması amacıyla düzenlenen 5. Geleneksel Şire ve Kerge Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde binlerce dönüm arazide üretilen şire üzüm bağları şehrin büyümesi ve arazilerin imara açılmasıyla yok olmayla karşı karşıya kalırken, özelikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar bağları koruyarak, üzümlerden bastık, cevizli sucuk, pekmez gibi ürünler üretiyor. Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği ile Fırat Gezginler Kulübü, şire bağlarının yok olmaması amacıyla tarihi Gümrük Hanı’nda 5. Geleneksel Şire ve Kerge Şenliği düzenlendi. Şenlikte bağlardan toplanan üzüm, geleneksel yöntemlerle şire haline getirildi. Birçok aşamadan geçen üzüm şiresi, büyük kerge kazanında 3 saat kısık ateşte kaynatılarak bulamaca dönüştürüldü. Hazırlanan bulamacın bir bölümünden sucuk ve bastık yapılırken, kalanı şenliğe katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

Fırat Gezginler Kulübü üyesi ve eski Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, değişik şenlik ve festivallerle Siverek’i tanıtmaya ve geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Karavar, ”Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir şenlik tertiplemeyi planladık, daha önce de değişik tarihlerde şire ve kerge festivalleri yapılmıştı. Biz de bunun devamı amacıyla 5’inciyi düzenledik. Aslında her yıl düzenli bir şekilde yapılması gereken bir organizasyondur bu, geç kalınmış bana göre. Bu yıl küçük çaplı yaptık, ama ilerde inşallah çok daha büyüğünü yapacağız. Bu gibi etkinlikler sayesinde geçmiş gelenek ve göreneklerimiz yeni nesle ulaşacak. Bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu ise, ”Bugün Siverek’in bir geleneği olan bağ bozumunu yaptık. Kergemizi kaynattık, bulamacımızı yaptık ve etkinliğimize gelen yaklaşık bin kişiye dağıttık. Çok mutlu olduk. Amacımız gelenekleri yaşatmaktır. Mesela çok eskiden bulamaçta deve yapılırdı, biz onu yaptık, sucuk yaptık, bastık yaptık. Çok güzel geçti” diye konuştu.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı da, ”Siverek şire üzümü bağları çok meşhurdur. Bu bağların büyük bölümü Siverek’in sınırlarına çok yakın bir yerde olmaları ve bu arazilerin imara açılmasıyla beraber üzüm bağlarımızın büyük bölümünü maalesef kaybettik. Bugün bulunduğumuz noktada artık şire üzümünden bahsetmek çok zor oluyor. Biz bu geleneğin, kültürün yaşamasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı da bugüne kadar düzenlenmiş olan 4’üncü şire festivalinin 5’incisini düzenledik. Kerge yapmak, şire üzümünü toplamak çok ciddi ve zor bir iştir. Sonrasında onun yapımı, onun bulamaç haline getirilmesi, bizim kerge dediğimiz, kerge haline getirilmesi çok zor ve zahmetli bir şey. Bugün Fırat Gezginler Kulübü, Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte bu etkinliği düzenledik. Yaptığımız bulamacı etkinliğe katılan vatandaşlara ikram ettik” dedi.

Festival sonrasında Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yağunlu tarafından etkinliğe destek verenlere plaket takdim edildi.