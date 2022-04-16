Sivas’ta ata sporu cirit gösterisi nefes kesti

Sivas’ta düzenlenen Atlı Cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas’ta Turizm Haftası kutlamaları dahilinde Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezinde cirit müsabakaları düzenlendi.

Sivaslıların ilgi gösterdiği cirit gösterisi kutlamalara ayrı bir renk kattı. Müsabaka çekişmeye sahne oldu. Cirit müsabakalarında, atlı cirit spor takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı.

Gösteri amaçlı düzenlenen cirit müsabakasını Sivas Valisi Salih Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.