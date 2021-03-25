Sivas’ın yöresel lezzetleri kayıt altına alınacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirilen “Sivas’ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod İle Dijitalleştirilmesi” isimli proje ile Sivas’ın yerel gastronomi ürünleri kayıt altına alınacak.

Sivas Merkez başta olmak üzere ilçelerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini gelecek nesillere taşımayı hedefleyen Turizm Fakültesi, proje kapsamında titiz bir çalışma yürütürken ilk olarak Gürün, Zara ve Divriği ilçelerine ait gastronomi ürünlerini tanıttı. Fakülte tarafından oluşturulan proje ekibinin ilçe; Belediye Başkanı ve Kaymakamların nezaretinde ziyaret edilerek unutulmaya yüz tutmuş yerel gastronomi ürünleri belirleniyor ve Başkanlar nezaretinde belirlenen yöresel lezzetler; yöreye uygun mekanlarda uzman eller tarafından yapılışı video altına alınarak geleceğe taşınması gerçekleştiriliyor. Proje yürütücüsü ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas’ın kadim tarihi ve coğrafi zenginliği ile gastronomi açısından Türkiye’nin zengin bir mutfağı ve lezzet durağı olduğunu belirtti.

Sivas’ın yerel gastronomi ürünlerinin büyüklüğüne ve çeşitliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Koç, küreselleşme ve ticarileşme ile unutulmaya yüz tutmuş ‘Kelle Tatlısı’ vb. Sivas yöresel lezzetlerinin bu proje ile kayıt altına alınacağını ve bu lezzetlerin gelenekten geleceğe dijitalleşme ile aktarılacağını ifade etti.

Projede görevli araştırmacılardan ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu proje kapsamında, Sivas ve ilçelerinde nesillerdir tüketilen ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin kökenlerinin belirlendiğini, o yemeklerin ait olduğu bölgelerin yerel yönetimleri ile temasa geçildiğini söyledi. Hastaoğlu, her yemeğin kendine has malzemesi ve tarifi kullanılarak ustaları tarafından tarihî mekânlarda çekimler yapıldığını ve çekimler sırasında ilçelerin tanıtımına katkı sağlandığını anlattı.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuğkan Şeker ise “Sivas Yöresel Ürünlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi”nin kökü eskilere dayanan, yörede kültürel etkileri olan yemekler ve yiyeceklerin tekrar gündeme gelmesini sağladığını, Sivas’ın merkezindeki ve taşradaki yemeklerin, envanteri titiz bir çalışmayla belirlenip görsel ve işitsel olarak kayıt altına alındığını vurguladı.