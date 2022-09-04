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Sivas Kongresi’nin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve mandacılığın reddedildiği Sivas Kongresi’nin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kültür Sanat 04.09.2022, 09:53
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve mandacılığın reddedildiği Sivas Kongresi’nin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Sivas Tarihi Kent Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve il protokolü katıldı. Ardından katılımcılar Sivas Kongresinin gerçekleştiği, günümüzde Kongre Müzesi olan binayı gezdi. Burada devlet tiyatrocuları tarafından temsili Sivas Kongresi canlandırıldı. Canlandırmada Türk milletinin mandacılığı kabul etmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya haykırıldı.
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