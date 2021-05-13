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Şırnak’ta bayram namazı bahçede kılındı

Şırnak’a bağlı köylerde, korona virüs salgını nedeniyle bayram namazı bahçelerde kılındı.

Kültür Sanat 13.05.2021, 11:44
Şırnak’ta bayram namazı bahçede kılındı

Şırnak’a bağlı köylerde, korona virüs salgını nedeniyle bayram namazı bahçelerde kılındı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle tedbirler sıkı tutuluyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar maske mesafe kuralına uyarak dışarıda namazlarını kılmayı tercih etti. İlçeye bağlı Başaran köyünde bahçede yüzlerce insan saf tutup namaz kıldı. Remzi Gökçe adında bir vatandaş alınan tedbirler salgının seyrini değiştirdiğini söyledi. Gökçe, ’’Bölgemizde vatandaşlar tedbirlere riayet ediyor. Bugün bayram namazımızı dışarıda kıldık. Allah kabul etsin. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum’’ dedi.
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