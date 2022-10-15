Şırnak’ta 20 bin kişiyle konser coşkusu

Şırnak Valiliği ve Belediye tarafından düzenlenen Kültür Sanat konserleri Şırnak’ta büyük ilgi gördü. Vatandaşların gösterdiği ilgiden, düzenlenen konserin ne ölçüde isabetli bir karar olduğu Şırnak’ta gözler önüne serildi.

Cudi Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi Spor Tesislerinde düzenlenen Şırnak Kültür Sanat Konserlerine, folklor gösterimi, Yöresel Dengbejler, Tıvorlu İsmail ve Alişan sahne aldı.

Sahneye çıkan Tıvorlu İsmail olarak bilinen fenomen İsmail Aşkan, hayranlarından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahnede zıplamasıyla ve hayranlarının arasına atlamasıyla bilinen Tıvorlu İsmail, vatandaşlara büyük coşku yaşattı. Enteresan hareketleriyle ve şarkılarıyla konser alanındakilere doyumsuz anlar yaşatan Tıvorlu İsmail, Sanatçı Alişan ile de düet yaptı.

Daha sonra Sanatçı Alişan’ın sahne aldığı konserde ilgi bir hayli yüksekti ve Cudi Dağı eteklerinde şarkılarını yaklaşık 20 bin kişiye seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Şırnak’ta düzenlenen Kültür Sanat konserlerine sahnede kendi bestelerinin yanı sıra Kürtçe şarkı söyleyerek kendisini dinlemeye gelenlerle düet yaptı.

Sanatçı Alişan, Şırnak’ta halk konserini ilk defa yaptığını belirterek, 25 senedir beni tanıyorsunuz. Ben de buraların insanıyım, bende Bingöl’üyüm. Burada sizlerle olmaktan onur, gurur duyuyorum. Buraya gelen her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise, “Şırnak’ın her günü böyle güzel olsun. Hep birlikte güzel Şırnak’ımıza etkinliklerle, festivallerle, güzelliklerle Şırnak’ımızı beraber yaşıyoruz. Çok şükür bu topraklar güzelliklerin yaşandığı ve bu güzellikleri paylaştığımız toprakların da artık Şırnak ekonomisiyle, kültürüyle, festivalleriyle örnek bir şehirdir” dedi.

Tıvorlu İsmail ve Alişan’ın seslendirdiği eserler eşliğinde vatandaşlar doyasıya halay çekti.