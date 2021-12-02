Şırnak’ta 10 turizm rotası belirlendi

Şırnak Üniversitesi tarafından yürütülen, Dicle Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da paydaşı olduğu rotam Şırnak Projesi, kapanış paneli ve kokteyl ile sona erdi.

12 ay süren projede toplamda 10 rota noktası belirlenirken, proje kapsamında yapılan gezilerde şu ana kadar bilinmeyen birçok tarihi ve doğal güzellik keşfedildi.

Kapanış programında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak’ı hem bölgesel, hem ulusal ve hem de uluslararası mecrada daha görünür kılmak için bütün kurum kuruluşlarla büyük bir çaba sarf etmekte olduklarının altını çizdi. Yapılan bu çabaların daha etkin hale getirilmesi için bir bütün halinde çalışılması gerektiğini dile getiren Vali Pehlivan, rotam Şırnak projesinde emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Rotam Şırnak projesi hakkında bilgi veren Araştırma Görevlisi Gökhan Kadırhan’dan sonra açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, proje kapsamında kendisinin de Akdizgin rotası trakingine katıldığını belirterek, rotam Şırnak projesi ile Şırnak’ın bilinmeyen birçok yeri keşfedildiğini belirtti.

Proje yürütücüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, bu projenin temel amacı Şırnak’ın turizm potansiyelini ortaya koyarak sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmak olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Çelik, "Bunun yanında alt amaçlarımız, Şırnak il ve ilçelerinin sahip olduğu kültür, doğa ve inanç unsurları çerçevesinde kültür, doğa ve inanç rotaları belirleyerek bilinmeyen yerleri keşfetmek. Çeşitli web sayfalarında Şırnak ile ilgili var olan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz doğru bilgileri vermek. Şırnak il ve ilçelerin de var olan potansiyelini ortaya koymak, Şırnak il ve ilçelerinde geliştirilebilecek turizm çeşitlerini belirlemek. Turizm ile ilgili yapılabilecek yatırımları risk, verimlilik ve ekonomik getirisi açısından değerlendirmek, sürdürülebilir turizm için turizm paydaşlarına yol gösterici fikir ve öneriler sunmak. Turizm sektörüne yönelik farkındalık oluşturarak yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak” dedi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezinde düzenlenen kapanış paneline Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı yetkilileri, birçok kurum temsilcisi ve üniversitenin akademik personeli ile öğrenciler katıldı.