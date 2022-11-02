Şırnaklı kadınlar kültürel değerleri seramik sanatına yansıtıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seramik sanatçısı Özlem Yıldırım çalışmalarıyla seramik sanatına yeni eserler kazandırırken, bu sanata ilgi duyan kadınlara da eğitmenlik yapıyor.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan evli ve 3 çocuk annesi Özlem Yıldırım seramik atölyesi açtı. Yıldırım, yörenin kültürel zenginliğini yaşatmak adına atölyede seramik hediyelik eşya üretimi yaparak, aynı zamanda kursiyerlere eğitim veriyor. Aralarında Hz. Nuh Peygamber’in tufanda bindiği gemi, Cizre Ejderi, Babut balığı, Mem u Zin, Belek Burcu, Ulu Cami, Kırmızı Medrese ve Yafes Köprüsü, fincan, vazo, dekoratif tabak, plaket gibi yörenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan seramik ürünler yapan atölyedeki kadınlar, internet ve tanıdıkları vasıtasıyla ürünlerini satıyor.

2004 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ne başladığını belirten Yıldırım, “Bu süreçte bir kızım ile birlikte güzel sanatlara girerken çok zorlu bir süreçle nasıl yapacağım diye bayağı zorluk yaşadım. Hayallerimden hiç vazgeçmedim, yılmadım. Çünkü yaşam amacım buydu. Özellikle bu bölgede güzel sanatlar düşünürken çok tepki ile karşılaştım. Her zaman hedeflerime bakarak, ilerlemeye çalışarak fakülteye hazırlandım ve kazandım. Okul okurken çok zorluk yaşamama rağmen fakülte birincisi olarak mezun oldum” dedi.

“Bölgemizde seramik sanatında bir ilk olarak bu sanatı herkesle paylaşmak istedim" diyen Yıldırım, "İlk bir yıl üretim yaptım, sonrasında bilgilerimi öğrenciler ile paylaşmak istedim. 2020 yılından beridir aktif bir şekilde 27 öğrencim var. Dönüşümlü olarak 60 öğrenci yetiştirdim. Onlar da kendi hesaplarını açarak seramik satışlarını yapmaktadırlar. Ben de atölyemde hem eğitim vererek hem de üretim ve butik siparişlerle satışlarımı yapmaktayım. Yakın zamanda yurt dışına satış planlarım da var. Bu bölgede kadın olmak zor, dünyanın, Türkiye’nin her yerinde zor ama bu bölgede kadın olmak daha zor. Gerçekten istiyorsan ve bunu hayal ediyorsan bunun gerçekleşmemesi için hiçbir engel yoktur. Yeter ki kişi istesin, bunun için çaba versin, yaptığı işe saygı göstersin. Özellikle bir kadının başaramayacağı bir şey yoktur” diye konuştu.

Çalışmalarında en çok sibernetiğin ilk adımlarını atan mühendis ve ilk robotu yapan El Cezeri’nin tasarımlarını ele aldığını ifade eden Yıldırım, “Çünkü böyle büyük bir mucidin bulunduğu topraklara ev sahipliği yapmak büyük bir ayrıcalık. Ben de bunu değerlendirerek, El Cezeri’nin yaptığı tasarımlar, Hz. Nuh Peygamber’in tufanda bindiği gemi, Cizre Ejderi, Babut balığı, Mem u Zin, Belek Burcu, Ulu Cami, Kırmızı Medrese ve Yafes Köprüsü, fincan, vazo, dekoratif tabak, plaket gibi kültürel objeler üreterek insanların evlerini ve ofislerini süslüyoruz. Siparişlerimi sosyal medya üzerinden alıyorum, satışlarımı bu şekilde yapıyorum. Çok yoğun bir talep var” şeklinde konuştu.

Seramik atölyesinde kursa gelen Gülbahar Yeşil, “Seramik atölyesi kursuna üç aydır başladım, hayatımda aldığım en doğru karar bu oldu. Yoğun bir tempo ile çalışıyordum ve enerjimi atacağım bir yer arıyordum. Buraya ürün almak için geldim ve gördüğüm atmosfer beni çok mutlu etti. Öğrencilerin çalışmalarından esinlenerek, ani bir karar ile hemen hafta sonu kursa başladım. Beni aşırı mutlu ediyor burası” ifadelerini kullandı.