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Sırdan yansımalar çini sergisi kapılarını açtı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Kültür Sanat 28.03.2022, 14:20
Sırdan yansımalar çini sergisi kapılarını açtı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Esenler Belediyesi, çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergiyi sanatseverlerin ilgisine sundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açan ve bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek sergide 22 eser yer alıyor. Serginin açılış programına Çini eğitmeni Sema Aras’ın yanı sıra, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik ve Öğretim Görevlisi Levent Kum ile çok sayıda sanatsever katıldı.

İnsanın hamurunda güzellik var

Serginin açılış programında konuşan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, “Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de insan çok muhteşem, çok mükemmel bir varlık olmasına rağmen onu tanımlarken ‘Biz insanı en güzel şekilde yarattık’ diyor. En mükemmel demiyor. Yani insanın hamurunda güzellik adına iyilik adına, doğruluk adına müthiş bir hamur var, müthiş bir maya var. Sanat da işte bu. İnsanoğlunun yapması gereken bu ahenge dâhil olmaktır. Yani Rabbimizin kâinat için tasarladığı o güzellik kervanının parçası olmak ve insanı yaratırken insanın hamuruna kattığı o güzelliği ortaya çıkarmaktır. İnsanın Rabbiyle olan ilişkisi ayla güneş ilişkisi gibidir. Güneş, ısı ve ışık kaynağımızdır. Ayın bir numarası yoktur. Eğer ay yüzünü güneşe dönmüşse aydınlatır. Dolayısıyla sanat Rabbinden aldığı ilhamı önce kendi nefsinde ortaya çıkarmak sonra da çevresini güzelleştirmektir. İnsan önce kendisini güzelleştirecek ki sonra da çevresini güzelleştirebilsin” ifadelerini kullandı.

Amcamın ısrarıyla başladım

Çini eğitmeni Sema Aras, öğrencilerine emekleri için teşekkür ederek “Ben çiniye ilk başladığımda bırakmak zorunda kaldım ve yeniden çiniye başlamam her zaman yanımda olan ve bana destek olan fakat şu an aramızda olmayan amcamın ısrarlarıyla oldu. Çiniye hayata yeniden devam etmem için beni yönlendirmişti. Bu başlangıçta benim için çok kıymetli olan Özkan hocamın emekleri oldukça büyük. Bu değerli başlangıcı daha sonrasında çok değerli bir ustayla, bir sanatçıyla devam ettirdim. Bugün buradaysam bir şeyler yapabildiysem bunu Levent hocama borçluyum. Süleyman ve Savaş hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu sergiyi hazırlamama vesile olan ESEV ailesine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çini ruhu dinlendiriyor

Çini öğrencilerinden Zeynep Kakşil, “Sergide üç eserim var. Pandemi sürecinde derslerimizi online olarak yaptık. Eserleri hazırlamak 4-5 ayımızı aldı. 4 senedir hobi olarak çini sanatıyla uğraşıyorum. Hocamızdan çok memnun kaldık. Bizlerle çok ilgilendiler. Üzerimizde çok fazla emekleri var” derken

Azize Kuzu ise şunları söyledi: “Sergide benim de iki eserim var. Bir pano ve bir aynam var. Eserlerimizde modernle gelenekseli birleştirdik. Çiniyle 5 senedir uğraşıyorum. Burada Sema hocamızın rehberliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzaktan eğitimlerimiz de oldu. Yaptığımız pano çalışmalarını uzaktan eğitimle tamamladık. Bu sanat ruhu dinlendiriyor, insana mutluluk veriyor. Bize bu olanağı sağladıkları için Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

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