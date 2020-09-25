Sıra dışı ve aksiyon dolu bir polisiye okumayı özleyenlere
Üzerinde çalıştığı son dosya başarısızlıkla sonuçlanan bir dedektifin hikayesinin anlatıldığı “Son Bakış” isimli roman Potink Kitap tarafından yayımlandı.
Kitap ayrıca Mel Gibson, Charlie Hunnam ile Morena Baccarin’in başrollerini paylaştığı ve yakında gösterime girecek olan Last Look isimli filme de uyarlandı.
Çok sayıda televizyon kanalının komedi dizilerinde senaryo ve oyun yazarlığının yanı sıra idari yapımcı ve baş yazar olarak çalışan Howard Michael Gould’un ilk romanı “Son Bakış” Potink Kitap etiketiyle yayımlandı. Üzerinde çalıştığı son dosya başarısızlıkla sonuçlanan bir dedektif olan Charlie Waldo’nun hikayesinin anlatıldığı romanda, polis teşkilatı başta olmak üzere tüm devlet organlarını medyaya verip işlerin hepsini ifşa ettikten sonra bir dağ evine taşınan Waldo’nun, eski sevgilisi Lorena’nın kendisini ziyarete gelmesi ve Waldo’dan bir dosyanın araştırmasına dahil olmasını istemesiyle olaylar karışmaya başlıyor.
Lorena’ya, ünlü aktör Alastair'in öldürülen karısıyla ilgili bu dosyayı kabul etmeyeceğini söyleyen dedektif Charlie Waldo, bir şekilde tüm televizyon kanalları ve internette kabul etmediği dosya için tutulduğunu öğreniyor ve aksiyon daha da artıyor.
“Hollywood polisiyesine gösterilen çılgın, ele avuca sığmaz bir saygı ve hiciv. Gould, hikâyeyi nasıl hızlı, zeki ve komik tutacağını biliyor.” – The Philadelphia Inquirer
“Dur durak bilmeyen bir eğlence.” – Providence Journal
“Gerçekten çarpıcı. Charlie Waldo... edebiyat sahnesinde şimdiye kadar belirmiş̧ olan en eksantrik ve çetin kahramanlardan birisi. Bu kitaba bayıldım ve bütün kalbimle öneriyorum.”
– William Kent Krueger, New York Times çok satan yazar
Kitabın Adı: SON BAKIŞ
Özgün Adı: Last Looks
Yazar: Howard Michael Gould
Çeviri: Ozan Erdoğan
Yayına Hazırlayan: Serpil Tütüncü
Yayınevi: Potink Kitap
Türü: Polisiye Roman
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