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Sinoplu ve Zonguldaklı vatandaşlar Ümraniye’de memleket hasreti giderdi

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye’de” sloganıyla düzenlediği etkinlikle Sinoplu ve Zonguldaklı vatandaşların memleket hasretine son verdi. Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.

Kültür Sanat 03.04.2022, 09:53
Sinoplu ve Zonguldaklı vatandaşlar Ümraniye’de memleket hasreti giderdi

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye’de” sloganıyla düzenlediği etkinlikle Sinoplu ve Zonguldaklı vatandaşların memleket hasretine son verdi. Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye’de” sloganıyla düzenlenen etkinlik ile memleket hasretine son verdi. Sosyal ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Sinoplu ve Zonguldaklı vatandaşlar, belediyenin katkılarıyla hazırlanan belgesel ile memleketlerinin güzelliklerini bir kez daha görüp hasret giderdi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Ramazan ayının ilk gününde bu etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, oruçlarını birlikte açtı.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Sinop her zaman Karadeniz’in incisi, Zonguldak zaten emeğiyle çalışan kardeşlerimizin yeri. Sinop, dingin bir yer. Her sene de ‘en iyi yaşam yeri’ diye il olarak seçiliyor. Mutlu insanların mutlu şehri. Bizim Türkiye’mizin her yeri güzel. Yeter ki birlik, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dostluğumuz, arkadaşlığımız, yarenliğimiz devam etsin. Bizim Ümraniye’miz de güzel. Ümraniye Anadolu’dan insanlarımızın yaşadığı bir yer. 720 bin nüfusa ulaştık. Bu gönül birlikteliğimiz inşallah mezara kadar devam edecek. Ülkemizin etrafında, dünyada dönen her türlü hadiseyi takip ediyoruz. Kolay bir dünyada değiliz. Çok sıkıntılar var. İnşallah o sıkıntılar aşılacak. Maddi sıkıntıları öyle ya da böyle aşarız. Ama parçalanmayı gözümüz almaz” dedi.

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