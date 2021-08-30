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’Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro’ Projesi ilk etap çalışmalarına başladı

Türkiye ve 5 Avrupa ülkesinden toplam 30 katılımcının yer aldığı ’Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro’ Projesi ilk etap çalışmalarına başladı.

Kültür Sanat 30.08.2021, 10:12
’Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro’ Projesi ilk etap çalışmalarına başladı

Türkiye ve 5 Avrupa ülkesinden toplam 30 katılımcının yer aldığı ’Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro’ Projesi ilk etap çalışmalarına başladı.

Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen ve 5 Avrupa ülkesi ile Türkiye’den toplam 30 kişinin yer aldığı ’Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro’ Projesi koro şefi Aygün Çam ile ilk etap çalışmalarına İstanbul’da başladı. 12 gün sürecek olan çalışmalarda katılımcı ülkelerin ve Türk halk müziğinin önemli ezgileri seslendirilecek. Repertuvarda Elazığ yöresinin önemli eserlerinden Hüseynik türküsü de yer alacak.

Bu proje kapsamında koro şefliği yaptığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Elazığlı Türk müziği sanatçısı Aygün Çam, "Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında şu anda 5 Avrupa ülkesinden toplam 30 kişiden oluşan koromuzun çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. ’Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro’ Projesi repertuvarında katılımcı ülkelerin eserleri yer alacak. Bunun yanı sıra Türk halk müziği eserlerimiz de yer alacak. Elazığ yöresinin önemli eserlerinden Hüseynik türküsü de yer alacak. İstanbul Silivri’de 12 gün sürecek olan çalışmalarımızın sonunda tüm koro üyelerimizle ortak bir eser yazacağız. Proje kapsamında çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler yapacağız. Bu önemli çalışmada koro şefliğini yürüttüğüm için oldukça mutluyum" dedi.

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