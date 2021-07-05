Sinemalar kapılarını açtı: Temmuz ayında hangi filmler vizyona giriyor?
Sinema salonları, normalleşmenin 3. etabıyla aylar sonra yeniden kapılarını açarken, bu ay vizyona girecek filmler gündeme geldi. İşte bu ay vizyona giren filmler..
Koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan, seyirci koltukları boş kalan, sanatseverlerin film izlemeyi özlediği sinema salonları kapılarını açtı.
Normalleşmenin 3. etabı bugün başlarken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sinema salonlarına ilişkin, "Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir." ifadesi yer almıştı.
Bu gelişmelerin ardından bu ay hangi filmlerin vizyona gireceği araştırılmaya başlandı. Sinema salonlarını özleyenler, bu ay vizyona girecek filmleri bekliyor. İşte bu ay vizyona giren filmler...
VİZYONA GİRECEK FİLMLER
Sinema salonlarının kapılarını açmasıyla özlem bitiyor, sinemaya gidip film izlemeyi özleyenler keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.
Sinemaya gitmek isteyenler bu ay vizyona girecek filmlere dair araştırma yapmaya başladı. Hangi filmin ne zaman vizyona gireceğini merak edenler için liste şu şekilde;
2 Temmuz
Hızlı ve Öfkeli 9
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Undine
Lux Æterna
9 Temmuz
Sessiz Bir Yer 2
Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Space Jam: Yeni Efsane
Spirit: Özgür Ruh
Vay Babam Vay
23 Temmuz
Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan
Druk
Voyagers
Sevgilimden Son Mektup
Lanetli Anlaşma
30 Temmuz
The Suicide Squad: İntihar Timi
Jungle Cruise
Bize Müsaade
Düşkapanı
Mainstream
Süper Köpek ve Turbo Kedi
Uzun Aşkın Kısası