Sinemalar kapılarını açtı: Temmuz ayında hangi filmler vizyona giriyor?

Koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan, seyirci koltukları boş kalan, sanatseverlerin film izlemeyi özlediği sinema salonları kapılarını açtı.

Normalleşmenin 3. etabı bugün başlarken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sinema salonlarına ilişkin, "Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir." ifadesi yer almıştı.

Bu gelişmelerin ardından bu ay hangi filmlerin vizyona gireceği araştırılmaya başlandı. Sinema salonlarını özleyenler, bu ay vizyona girecek filmleri bekliyor. İşte bu ay vizyona giren filmler...

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Sinema salonlarının kapılarını açmasıyla özlem bitiyor, sinemaya gidip film izlemeyi özleyenler keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Sinemaya gitmek isteyenler bu ay vizyona girecek filmlere dair araştırma yapmaya başladı. Hangi filmin ne zaman vizyona gireceğini merak edenler için liste şu şekilde;

2 Temmuz

Hızlı ve Öfkeli 9

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

Undine

Lux Æterna

9 Temmuz

Sessiz Bir Yer 2

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

Space Jam: Yeni Efsane

Spirit: Özgür Ruh

Vay Babam Vay

23 Temmuz

Arınma Gecesi: Sonsuza Dek

Peter Rabbit: Kaçak Tavşan

Druk

Voyagers

Sevgilimden Son Mektup

Lanetli Anlaşma

30 Temmuz

The Suicide Squad: İntihar Timi

Jungle Cruise

Bize Müsaade

Düşkapanı

Mainstream

Süper Köpek ve Turbo Kedi

Uzun Aşkın Kısası