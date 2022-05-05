Sinema Sokağı Yeşilçam’ın yıldızlarıyla süsleniyor

Adana’da, Yüreğir Belediyesinin ‘Eski Sinema Sokağı’ olarak bilinen 3937 Sokakta başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında duvarlar Yeşilçam’ın yıldızları ile süsleniyor.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Yavuzlar ve Akıncılar Mahallelerinin ortak değeri olan 450 metre uzunluğundaki sokakta tarihi doku korunarak çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Proje kapsamında 80 adet bina cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyanıyor. 28 adet binada tente, 34 adet dükkânda ise tabela çalışması yapılıyor.

Sokakta Türk Sinemasına damga vuran sanatçıların resimlerinin yer aldığı mural art (duvar boyama) çalışması da yapılıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızları ve Türk Sinemasının efsane film sahneleri, grafiti sanatçılarının titiz çalışmalarıyla sokağı renklendiriyor.

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda’nın performanslarıyla hafızalara kazınan "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler" gibi Türk Sinemasına damga vuran filmlerden seçilen sahneler, estetik görünümleriyle sokağın havasını değiştiriyor.

Sinema sokağındaki çalışmaların Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.