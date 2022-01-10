Sinema Senfoni Orkestrası, Başakşehir’de sahne aldı. Dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy yönetimdeki orkestra, gişe rekortmeni filmlerin müzikleri ile Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Gişe rekortmeni yabancı ve yerli filmlerin müziklerini seslendiren Sinema Senfoni Orkestrası, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde Başakşehirlilerle buluştu. Yoğun ilginin olduğu konseri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu da izledi.

Kültür sanatın şehri Başakşehir

Kültür sanat konusunda sadece tüketen değil üreten de bir belediye olduklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bizim akademimizin başında olan Muhammed hocam, bu muhteşem konserde de yer alıyor. Bugünkü çalışmaların aynı zamanda mimarı. Bizim Başakşehirle ilgili farklı bir özelliğimiz var onu size hatırlatmak istiyorum. Başakşehir modern kentleşmesiyle herkesin yaşamak istediği çok güzel bir şehir. Bundan sonra da öyle olacak çünkü biz geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir şehir bırakmak istiyoruz. Tabi bunun yanında bir güzellik de kültür sanat konusunda artık farklı bir şehir. Daha güzel olan da şu, Başakşehir kültür sanat konusunda sadece tüketmiyor aynı zamanda üretiyor. Bu bizim farkımız. Birçok akademimiz var. Kültür sanatla ilgili tiyatro akademilerimiz, müzik akademilerimiz, görsel sanatlar, radyo gibi birçok akademilerimiz Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi akademilerimize bekliyoruz. Başakşehir markasıyla onlar da yetişsin, sadece sanat tüketen değil, üreten gençler olmasını istiyoruz” dedi.

14 film müziğini seslendirdiler

Hakan Şensoy’un şefliğindeki orkestra, Hababam Sınıfı’ndan Tosun Paşa’ya, Titanic’ten James Bond’a, Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Star Wars’a kadar dünya sineması ve Yeşilçam’dan unutulmaz 14 filmin müziğini hafızalara kazınan görüntüler eşliğinde seslendirdi.

Başakşehirliler müziğe doydu

Orkestranın solist kemancılığını üstlenen, dünyanın en hızlı keman virtüözü ve Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da, “Schindler List”, “Hora Martisorolui”, “Caravan” gibi eserler ile Başakşehirli müzikseverlerden büyük alkış aldı. Muhteşem sahne performansı ile Başahşehirlilere müzik ziyafeti sunan Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk pop senfonik orkestrası, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.