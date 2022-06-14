Sinema salonlarının sayısı yüzde 11,1 azaldı

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 10,3 azalarak 285 bin 130 oldu.

Sinema seyirci sayısı yüzde 27,9 azaldı

Sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 75,4 azalarak 3 milyon 264 bin 580 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 130,5 artarak 9 milyon 154 bin 197 kişi oldu.

Gösterilen yabancı film sayısı yüzde 10,1 arttı

Gösterilen film sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 2,0 artarak 26 bin 483 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 9,1 azalarak 9 bin 981 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 10,1 artarak 16 bin 502 oldu.

Tiyatro salonu sayısı yüzde 44,4 azaldı

Tiyatro salonu sayısı 2020/’21 sezonunda, 2019/’20 sezonuna göre yüzde 44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 41,8 azaldı. Buna göre aynı sezonda tiyatro salon sayısı 400 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 156 bin 9 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı yüzde 84,1 azaldı

Tiyatro seyirci sayısı 2020/’21 sezonunda yüzde 84,1 azalarak 714 bin 864 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 73,3 azalarak 1 665 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan telif (yerli) eser sayısı yüzde 74,4 azalırken, çeviri (yabancı) eser sayısı yüzde 66,6 azaldı. Tiyatroda telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 83,6 azalırken, çeviri eser seyirci sayısı yüzde 85,5 azaldı.

Tiyatro salonlarında oynanan gösteri sayısı yüzde 78,8 azaldı

Geçen sezona göre karşılaştırıldığında, tiyatro salonlarında oynanan gösteri sayısı yüzde 78,8 azalarak 4 bin 284 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 78,6, çeviri eser gösteri sayısı ise yüzde 79,4 azaldı.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 86,1 azaldı

Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 73,5, çocuk eseri gösteri sayısı ise yüzde 86,1 azalarak 1 174 oldu. Aynı sezonda yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 80,7, çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 89,6 azaldı. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı 2020/’21 sezonunda yüzde 84,5, oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 62,8 azaldı.

Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı

Türkiye genelinde 2020/’21 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı yüzde 94,5 azaldı

Opera ve bale seyirci sayısı 2020/’21 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 94,5 azalarak 14 bin 32 oldu. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 54,8 azalarak 72 bin 277 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 86,1 azalarak 13 bin 907’ye, koro seyirci sayısı yüzde 12,7 azalarak 22 bin 792’ye düşerken, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 5,8 artarak 35 bin 578 oldu.

Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı yüzde 26,5 azaldı

Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 26,5 azalarak 314 oldu. 2020/’21 sezonunda orkestralar 48, korolar 158 ve topluluklar 108 gösteri gerçekleştirdi.