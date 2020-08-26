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Sındırgı’dan Sakarya’ya kültür transferi

SINDIRGI’DAN SAKARYA’YA KÜLTÜR TRANSFERİ

Kültür Sanat 26.08.2020, 09:29
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Sındırgı’dan Sakarya’ya kültür transferi

3 bin yıllık kültür Yağcıbedir el dokuma halılarının gelecek kuşaklara aktarılması ve halı geleneğinin yaşatılması maksadıyla çalışmalar devam ediyor. Sındırgı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi güç birliği yaptı.

Yağcıbedir halılarının tanıtımı ve yaşatılmasına önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, her fırsat ve zeminde Yağcıbedir halılarının tarihini ve kültürel dokusunu anlatıyor. Adına festival de düzenlenen Yağcıbedir halısının coğrafi işareti de Sındırgı Belediyesine ait.

Bu kültürün yaşatılması ve Türk halı geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarına başladı. Başkan Yavaş’ın konuşmaları ve tanıtım çalışmaları nedeniyle Yağcıbedir kültürünü ve halılarını merak eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sındırgı ilçesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında halı dokuma atölyeleri ile ilçenin diğer kültürel ve turizm değerlerini inceleyen Yüce Türk halı geleneğinin yaşatılması adına çalışmalarını başlattı.

Yağcıbedir diyarı Sındırgı ilçesindeki bilgilerden istifade emenin mutluluğunu yaşadığını ve 3 bin yıllık kültürün gelecek nesillere aktarılması adına Sakarya’nın da elini taşın altına sokacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Sındırgı ziyaretinde, “Yağcıbedir halısının dokunduğu merkezde bulunuyoruz. Sındırgı belediye başkanımızın koordinasyonunda ve bir kooperatif marifeti ile buradaki hanımların gerçekten hem kendi emeklerinin karşılığını alma, hem de kültürü yaşatma adına birliktelik oluşturulmuş. Bu birliktelik ile birlikte bu Yağcıbedir halıları örülmekte. Üretime dönüştürülmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah biz Sakarya büyükşehir belediyesi olarak aynı sistemi orada da kurmak ve işbirliği yapmak, Yağcıbedir halılarının aynı zamanda Sakarya’da üretilmesini sağlamak, oradaki vatandaşlarımıza da el emeklerini, göz nurlarını halıdaki desenlere yansımasını, Yağcıbedir halılarının hem Sakarya hem Sındırgı’da üretilmesinin daha da arttırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Buradaki bilgilerden istifade etmenin de mutluluğunu yaşıyorum.“ sözlerine yer verdi.

Sakarya’nın halı tezgahları Yağcıbedir diyarı Sındırgı’dan

Yağcıbedir halı kültürünün Sakarya’da yaşatılması, üretime katkı sunulması adına başlatılan çalışmaların ilk aşamasında Sındırgı’da halı tezgâhları hazırlandı. Hazırlanan tezgahlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezine yerleştirildi. Halı dokuma teknikleri ile ilgili eğitimler de Sındırgı belediyesi ve Sındırgılı bayanlar işbirliği ile verilecek.

Başkan Yavaş ”Yağcıbedir 3 bin yıllık mazisi olan bir halı”

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Yağcıbedir Balıkesir Sındırgı yöresinde dokunan 3000 yıllık mazisi olan, her bir deseninde hikâye gizli özel bir halı. Türk halıcılık geleneğinin en önemli özelliklerini taşıyan bir halı. Bizler bu halıcılığı başka nesillere aktarabilmenin derdine düştük. Coğrafi işareti Sındırgı belediyesine ait olan halıyı şu anda Sakarya’da başka kişilere, bunu merak edenlere öğretebilmek maksadıyla Sakarya Büyükşehir Belediye başkanımız Ekrem Yüce başkanımla beraber bir çalışma başlattık. Çok harika bir çalışma ile inşallah bu kültürü yaşatmayı ve gelecek nesillerle buluşturmayı hedef edindik. Onun için Sakarya’dayız. Bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim veriyoruz. İnşallah bu birlikteliğimiz kaybolmaya yüz tutmuş bir el sanatını, gelecek nesillere taşıyacak. Hayırlı olsun” dedi.

“Sakarya Yağcıbedir üretim merkezi olacak“

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “3000 yıllık halı örme geleneği inşallah bundan böyle Sakarya’mızda hayat bulacaktır. Kültürümüzde halı örmenin atalarımız tarafından yapıldığı atalarımızın bu konuda çok başarılı olduğu, hatta Dünya’da iki önemli ilmek vardır, düğüm. Bir Türk düğümü bir de İran düğümü. Türk düğümü çok daha makbul olan bir düğümdür. İşte bu Yağcıbedir halılarının düğümü bu Türk düğümü ile yapılan, aynı zamanda buradaki bu tezgâhların olduğu mekân aynı zamanda adeta bir fabrika bir imalathane şeklinde bu mekânda halı örme işlemleri gerçekleştirilecektir. Hocalarımızı Sındırgı belediye başkanımız temin edecek. O eğitim verdirecek, biz de bu konuda ilgi duyan arkadaşlarımızı bu konu ile ilgili eğitim alacaklar ve örme işlemini gerçekleştirecekler. Yağcıbedir’in bir özelliği de halılarımızın tamamen organik olması. Yani doğal olması, doğal yünden olması, artı boyamalarının da kökboyasından yapılması, kimyasal boyanın asla olmaması, aynı zamanda da el emeği ile teker teker binlerce ilmeğin halılara atılması, bu halılarımızın diğer bir özelliği de kullandıkça eskimeyen kullandıkça kendini yenileyen bir özelliğe sahip olması. İnşallah bunu 3000 yıllık geleneğimizi tekrar Sındırgı belediye başkanımızın himayelerinde, onun destekleriyle, onun katkılarıyla Sakarya’mız da bundan böyle Yağcıbedir halıları üretim merkezi haline gelecektir. Bugün bu sözleşmeyi imzaladık. Bu gün bu birlikteliği geliştirdik. İnşallah bundan böyle bu işbirliğimiz ve bilgi paylaşımımız, kültür paylaşımımız artmaya devam edecektir. Ben emeği geçen başta Sındırgı belediye başkanımıza ve heyetine Sındırgılı hemşerilerimize hürmetlerimi arz ediyorum, Sakarya’mıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum“ dedi.

Sındırgı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yağcıbedir kültür transferi ile kardeş şehir oldu. İşbirliği ve kültürel çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.

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