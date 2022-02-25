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Sındırgı’da Hacı Bektaş-ı Veli sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Celal Al’ın Hacı Bektaş-ı Veli’yi canlandırdığı "Pir Sultan Hacı Bektaş" isimli tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Akpınar Yaşam Merkezi Çok Amaçlı Salonda sahnelendi.

Kültür Sanat 25.02.2022, 09:18
Sındırgı’da Hacı Bektaş-ı Veli sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Celal Al’ın Hacı Bektaş-ı Veli’yi canlandırdığı "Pir Sultan Hacı Bektaş" isimli tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Akpınar Yaşam Merkezi Çok Amaçlı Salonda sahnelendi.

Kendisine bağlı "Ahilik Teşkilâtı" ile Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde Anadolu’da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulunan Horasan erenlerinden Hacı Bektaş-ı Veli’nin örnek hayatının konu alındığı yetişkin tiyatro oyunu yoğun bir katılım ile ilgiyle izlendi.

Manevi duyguların ön planda yaşandığı oyunda zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan sanatseverler, oyunun sonunda ekibi ayakta alkışladı. Müzik ve ses efektleri ile süslenen, muhteşem bir performans ile sahnelenen oyun seyircileri adeta geçmişe götürdü.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş oyuncuları tebrik ederek günün anısına hediye takdim etti.

Oyuncu kadrosunu tebrik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında, “Ben çok keyif aldım mutlu oldum. Özellikle şu çocuklar var ya, onlara kocaman bir alkış. Latif bey dedi ki ’Başkanım önlerde çocuklar var, onlar ses yaparsa ne olur?’ Sındırgı farkını burada da gösterdi. Maşallah salonda herkes pür dikkat oyunu izledi. Katılım muhteşemdi. Bu da Sındırgı’nın kültür ve sanata verdiği önemi gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise, “Keyifli bir gece oldu bizim için de. Tabi Sındırgı olarak bizler tiyatroları kaçırmıyoruz. Emeği geçen tüm oyuncularımıza, yapımcımıza ve tüm kadroya teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İlçe belediyemize ve büyükşehir belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli’yi canlandıran Celal Al, “Allah razı olsun, katılımınız ile bizleri bereketlendirdiniz. Manevi bereketten nasiplendirdiniz. Bütün Sındırgı halkına selam olsun, hürmet olsun. Hacı Bektaş Veli Hz.’nin kişiliğini her zaman hissedelim. Sındırgı tam tipik tatlı bir Anadolu kenti. Ama daha çok tanıtıma ihtiyacı var, bu güzelliği bence bütün dünya görmeli" dedi.

Salonda çocukların çok olmasının endişeye neden olduğunu ancak sessizlikleri ve oyuna olan ilginin karşısında etkilendiklerini belirten yapımcı Latif Koru, “Balıkesir tam tabiri ile bizi ve ekibimizi bağrına bastı. Sındırgı da nevi şahsına münhasır çok kompakt, dokusu ile etkileyici bir yer. Günümüzü burada geçirdik, akşamına da oyunumuzu sergiledik. Ben çok keyifliyim Sındırgı’yı şahsen gördüğüm için. Ekibimiz de aynı şekilde. Hem lezzetlerini tattık, hem gezebildiğimiz kadar vakit yettiğince gezdik. Bundan sonra Sındırgı’ya oyunla olmasa da yine turistik olarak yolumuz düşecek. Oyuna katılım oldukça yoğundu. Sayın başkan, sayın kaymakam, Sındırgı’nın ekabiri de geldi. Vatandaşlarımızla beraber. Hatta çocuklar da geldi. Aileler çocuklarını da alıp geldiler. Ben bir ara yetişkin oyunu olması hasebiyle tedirgin olsam da, çocukların da çok uslu dikkatli, ilgici çekici bir şekilde sessizlikleriyle bizi etkilediler. Dolayısı ile çok güzel bir performans oldu. Sındırgı bizim aklımızda miladı cemil olarak kalacaktır” şeklinde konuştu.

Ulaş Çaldıroğlu ise, “Çok güzel bir etkinlikti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sındırgı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bütün etkinliklerde olduğu gibi aşırı derecede bir katılım vardı. Herkesi memnun ettiklerini düşünüyorum. Ben geldim, özellikle izlemek için. Çok güzeldi. Özellikle kendilerini katarak bir performans sergilediler. Güzeldi" dedi.

Gelecek nesil için önemli bir oyun olduğunu belirten Raziye Komaç, “Çok güzel bir duygu, biz çocukluğumuzda böyle bir şeyler görmedik zaten. Bizim zamanımızda yoktu. Bizim için de bir değişiklik oluyor. Güzeldi yani benim için. Hem çocuklarımız için hem bizim için, gelecek nesil için mesela bilgilendirici bir oyun” diye konuştu.

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