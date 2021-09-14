Sındırgı’da Ahilik Derneği kuruldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ahilik geleneğini yaşatmak için Ahilik Derneği kuruldu.

Siftah parası ile icraata başlayan dernek üyeleri anlamlı bir klip çekti. Bütün dükkanlara siftah parası ve bereketli olsun dileklerini içeren mektup dağıtıldı. Dernek üyelerinin asıl gayesi, gençlerin ahlaklı, millî ve manevî değerlerine saygılı, meslek sahibi ve hayalleri olan fertler olarak yetişmesini sağlamak.

Klipte yer alan 41 yıllık esnaf Mustafa Çağlar, “Unutulmuş olan geleneği hatırlattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. İlk defa böyle kapı girişine bir zarf bırakıp buraya siftah atmışlar. Kendilerinden Allah razı olsun” dedi.

Sındırgı Ahilik Derneği Başkanı Raşit Yıldız, “Sındırgı’da esnafımızın çırak yetiştiremediğini ve gençlerimizin sanayide çalışmak istemediğini açıkça görmüş olduk. Bugün esnafımızın çırak bulmasını, maneviî değerlere sahip çıkmasını göz önünde bulundurarak böyle bir derneği kurduk. Bu derneğin gayesi gençlere işlerini sevdirmek. Bugün sanayide çalışan gençlerin değerli olduklarını hissettirebilmek. Ahilik, kardeşlik demektir. Günümüzden bin yıl önce birkaç cesur insanın, Ahmet Yesevi’den ders alarak, ahlakî ve manevî değerleri yaşatmak için kurduğu bir teşkilattır. Bütün halkın ahi olarak yetişmesine imkan sağlanmıştır. Biz de bu durumu göz önüne alarak, 10 kişi ile birlikte dernek kurduk. Ahilik geleneğini yaşatmayı ilke edinerek çalışmalarımıza başladık” dedi.

Sanayi esnaflarından Murat Dönmez, “Çırak yok, arkadan gelen usta yok. Gençlerimiz tablet gençliği oldu. Telefon gençliği oldu. Çocuklar çalışmak, bir şeyler öğrenmek istemiyor. Bunda ailelere de büyük iş düşüyor. Çocukları yetiştirmek, yönlendirmek lazım. Sanayiye ceza olarak değil de meslek sahibi olması için gönderilmeleri gerekiyor. Şu anki durumda tablete bağlı, geleceği olmayan bir gençlik geliyor. Onun için hem aileler, hem de derneğimizle birlikte gençlerimizi sanata, mesleğe yönlendirip, gelecek için hayalleri olan fertler haline getirmeyi hedefliyoruz“ dedi.