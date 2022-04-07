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Sındırgı’da 25 yıllık gelenek kapı kapı devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki yıldan bu yana sürdürülen kapı kapı iftar vatandaşların yoğun talebi üzerine bu yıl da devam ediyor. 22 yılı iftar çadırında başlayan gelenek 3 yıldan bu yana günlük 500’e yakın vatandaşa iftar yemeği ulaştırılarak devam ediyor.

Kültür Sanat 07.04.2022, 10:01
Sındırgı’da 25 yıllık gelenek kapı kapı devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki yıldan bu yana sürdürülen kapı kapı iftar vatandaşların yoğun talebi üzerine bu yıl da devam ediyor. 22 yılı iftar çadırında başlayan gelenek 3 yıldan bu yana günlük 500’e yakın vatandaşa iftar yemeği ulaştırılarak devam ediyor.

Mahalle muhtarları işbirliği ile tespit edilen yaşlı, ihtiyaç sahibi, hasta ve kimsesiz vatandaşlara günlük olarak iftar yemekleri kaplarla Sındırgı belediyesi personeli tarafından evlerine kadar teslim ediliyor. Gündüz başlayan mesai iftar yemekleri evlere kadar teslim edilinceye dek devam ediyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın talimatıyla pandemi sürecinde gerçekleştirilen proje vatandaşların talebi üzerine bu yılda devam ediyor. Günlük olarak 500’e yakın vatandaşa iftar yemekleri teslim ediliyor. Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.

20 yıl aşkın süredir iftar sofraları kuruluyor, Sındırgı Belediyesi hayra köprü oluyor

20 yılı aşkın süredir İftar geleneğini sürdürdüklerini ancak üç yıldan bu yana iftar sofralarını evlere taşıdıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgı’da bir geleneği 20 küsur yıldan beri yaşatıyoruz. Yani iftar veriyoruz. İftarımızı zamana göre, duruma göre değiştirebiliyoruz da. Evet şimdiye kadar çadırla bu işi görüyorduk. Yolcusuna, Sındırgı’da kalanına, fakirine, fukarasına çadır marifeti ile ulaşmaya çalışıyorduk. Pandemi nedeniyle başlattığımız kapı kapı kapı iftar geleneğini vatandaşlarımızın talebi üzerine bu yıl da sürdürüyoruz. Yani yaşlı gelemeyen insanlarımızı muhtarlarımız aracılığı ile tespit ettik. Merkez ve merkeze yakın olan yerlerde, ya da almak isteyen uzak köylerimizde de olsa onlara şu anda 400-500 kişilik yemek hazırlıyoruz. Evlerine ulaştırıyoruz” dedi.

İftar yemekleri hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor

Hayırseverliği ile örnek olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iftar yemeği geleneği 25 yıla yakın süredir devam ediyor. İftar çadırı ile başlayan iftar yemeği geleneği pandemi ile birlikte evlere taşındı ancak hayırseverlikte ve ramazan bereketini paylaşmakta hiçbir şey değişmedi.

Dün olduğu gibi “İftar Sofraları” hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Sındırgı Belediyesi organizasyonunda yemekler kapı kapı dağıtılıyor. Her günün ücreti ayrı bir hayırsever tarafından karşılanıyor.

Sındırgı’nın yardımlaşma ve paylaşma konusunda örnek olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “İftar yemeklerinde belediyemiz olarak bütçemizden bir şey harcamıyoruz. İhale ile belirlenen bir esnaf kardeşimiz günlük yemeği yapıyor, o günün ücreti de çoğunlukla bir kişi tarafından karşılanıyor. Yani hayırseverleri biz aslında hayra davet ederek, iftar yemeğinde buluşturmuş oluyoruz. Rabbim onlardan da razı olsun“ dedi.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen iftar yemeği dağıtımının bütçesi de hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. İhale ile ilçedeki esnaflardan biri tarafından yapılan yemeklerin maliyeti Hayır yapmak isteyen vatandaşların bağışları ile karşılanarak günlük olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İlçedeki esnaflar da uygulamaya destek veriyor. Yemek yapan esnaflar kar amacı gütmeden en düşük maliyetle destek olurken, ilçe de bulunan fırınlar da günlük ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. İlçede bulunan öğrencilerde yemek dağıtımına katılarak destek veriyor.

Vatandaş da mahalle muhtarları da uygulamadan memnun

Kocakonak Mahalle Muhtarı Süleyman Karaman, “Mübarek Ramazan ayımızın başlamasıyla Sındırgı Belediyemiz ve Muhtarlarımızın çabalarıyla yemek dağıtımına 3 yıldan beri pandemiden dolayı devam edilmektedir. Bu yıl yine yenisine başlandı. Güzel bir organizasyon. Belediyemiz ve ekibine teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, hayırlı ramazanlar cümleten“ dedi.

Dağıtımdan vatandaşların memnun olduğunu belirten Kurtuluş mahalle muhtarı Mustafa Gürlek, “Vatandaş bu dağıtımdan memnun. Bilhassa bu yalnız olanlar, hasta olanlar, garibanların duaları yeter. Evlere ulaşması daha iyi hiç olmazsa garibanı bilebiliyorsun önüne gelen mesela ne yapıyor çadır açıyordu muhtaç olan da olmayan da karnını doyuruyordu. Ama şu anda siz kendiniz de gözünüzle görüyorsunuz insanları vatandaşların halini. Yani hepinize teşekkür ederiz. Çok sağolun. Çok kolay gelsin, Allah razı olsun. Bunun devamını istiyoruz“ dedi.

Çavdaroğlu Mahallesi Muhtarı Şevket Yılmaz, “Belediyemizin yapmış olduğu bu organizasyonda evden eve yemek dağıtıyoruz. Biz adresleri gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar“ dedi.

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