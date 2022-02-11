Sincan Belediyesi’nden çocuklar için özel tiyatro gösterileri düzenliyor

Sincan’da eğitici ve keyifli, birbirinden güzel ve yararlı aktiviteler çocukları bekliyor. Yarı yıl tatilinde etkinliklerin tadını çıkaran çocuklar, eğitim öğretim döneminde de Sincan Belediyesinin kültürel faaliyetleriyle eğleniyor.

Sincan Belediyesi çocukların sanatla küçük yaşlarda tanıştırılması, topluma faydalı bireyler olmaları için gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla eğitici ve öğretici etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Hem eğlendiren hem de sosyal mesajlar veren tiyatro oyunları ile hafta sonları çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Her hafta sonu Lale Tiyatro Salonunda birbirinden zengin içeriğine sahip oyunlar sahneleniyor. Bu hafta “Düşler Sahnesi” oyunu minik tiyatro severler için perde aralıyor.

Bu haftanın oyunu “Düşler Sahnesi”

Sincan Lale Tiyatro Salonunda tiyatro perdesi her pazar saat 13.00 ve 15.00’te çocuklar için aralanıyor.

13 Şubat Pazar günü “Düşler Sahnesi” oyunu minik seyircilerini bekliyor. Oyun için salon girişinden ücretsiz bilet temin ediniliyor.

Birbirinden zengin içeriklere sahip tiyatroları, aynı zamanda https://ekultur.sincan.bel.tr/ internet adresinden de ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz.