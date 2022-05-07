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Sincan Belediyesi’den Ramazan ayında 67 bin kişilik iftar

Ankara Sincan Belediyesi, Başkan Murat Ercan’ın talimatıyla Ramazan ayında sosyal yardımları artırarak 6 bin haneye sosyal destek kartı üzerinden hane başı 500 TL, 168 çölyak hastasına da hane başı 350 TL yardım yaptı. Ramazan ayı boyunca 67 bin kişiye iftar yemeği veren Sincan Belediyesi, 3 bin haneye de temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolisi dağıttı.

Kültür Sanat 07.05.2022, 11:24
Sincan Belediyesi’den Ramazan ayında 67 bin kişilik iftar

Ankara Sincan Belediyesi, Başkan Murat Ercan’ın talimatıyla Ramazan ayında sosyal yardımları artırarak 6 bin haneye sosyal destek kartı üzerinden hane başı 500 TL, 168 çölyak hastasına da hane başı 350 TL yardım yaptı. Ramazan ayı boyunca 67 bin kişiye iftar yemeği veren Sincan Belediyesi, 3 bin haneye de temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolisi dağıttı.

Her zaman olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği Ramazan ayında da halkın ihtiyaçlarına koşan Sincan Belediyesi yaptığı yardımlarla Sincanlılardan tam puan aldı.

Ramazan ayı boyunca gerek iftar çadırı gerekse sosyal tesislerde ve konaklarda kurulan iftar sofralarıyla toplamda 67 bin vatandaşa iftar yemeği veren Sincan Belediyesi, Millet Kıraathanelerinde de 6300 öğrenciye sahur kumanyası dağıttı.

Belediye tarafından engelli, hasta, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için her gün Sincan Belediye Belediye Başkanı Murat Ercan’ın programı dahilinde iftar yemeği verilirken çölyak hastaları da unutulmadı. Ramazan boyunca çölyak hastaları için 2260 adet glütensiz ekmek dağıtıldı.

6 bin haneye destek kartı yardımı

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için titizlikle hazırlanan gıda kolisi yardımlarının yanından destek kartı yardımı da vatandaşa ilaç oldu.

Sincan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca yaklaşık 6 bin haneye sosyal destek kartı üzerinden hane başı 500 TL, 168 çölyak hastasına da hane başı 350 TL yardım yaptı.

Hayır çarşısı Ramazan’da da çocukları güldürdü

Marketten giyime, kırtasiyeden temizlik malzemesine kadar Sincanlı dar gelirli vatandaşların çok sayıda ihtiyacını gideren ’Hayır Çarşısı’ Ramazan ayına özel yardımlarına devam etti.

Kıyafet yardımı da yapılan Hayır Çarşısı’nda Ramazan boyunca 127 çocuk giydirilerek, yüzlerinin gülmesi sağlandı.

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