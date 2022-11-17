Sincan Belediye Başkanı Ercan Gastro Akademi’nin açılışını yaptı

Sincan Belediyesi tarafından yemek yapma eğitimleri verilen Gastro Akademi hizmete açıldı.

Sincan Belediyesi’nin projelerinden birisi olan Gastro Akademi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katılımıyla resmi açılışını gerçekleştirdi. Geleceğin şeflerini yetiştirmek ve bu alanda yeteneği ve isteği olan vatandaşları desteklemek amacıyla kurulan Gastro Akademi’de eğitimler başladı. Türk ve dünya mutfağında yer alan birbirinden çok yemek tarifinin yanında Gastro Akademi’de kursiyerler iş güvenliği, besin grupları ve besin öğeleri, hijyen gibi pek çok konuda eğitimler verilmekte.

Gastro Akademi eğitim merkezine ilçe halkının yoğun talep gösterdiğini belirten Başkan Ercan “Televizyonlarda şef yarışmaları yaygınlaşınca hanımlar başta olmak üzere ama erkeklerden de talep geliyordu. Sincan’da böyle bir yer olsa, burada da çok yetenekli hanımlar var, beyler var, burada da şefler yetişse diyerek taleplerini iletiyorlardı. Biz de hemen çalışmaya başladık, bu işi bilen uzmanlara sorduk, danıştık. Çalışmaların ardından burayı en güzel şekilde yaptık ve hayata geçirdik. Gastro Akademi’miz faaliyete geçmişti, bugün de resmi açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.