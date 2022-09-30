Simurg Sergisi, Kartallı sanatseverlerle buluştu

Kartal’da, 40 eserden oluşan Simurg Resim Sergisi kapılarını açtı. 12 gün sürecek sergi, ilk gününde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kartal’da Sanatçı Nesrin Demirbilek’in küratörlüğünü üstlendiği Simurg Resim Sergisi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda kapılarını açtı. Sanatçının ’Simurg’ hikayesinden yola çıkarak hazırladığı 40 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan eserlerin büyük kısmı tükenmez kalem ve sulu boyayla desteklendi. 12 gün sürecek serginin ilk gününde sanatseverler sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sanatçının ilk kişisel sergisini Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ziyaret ederek çiçek takdimi gerçekleştirdi.

“İlk gün olmasına rağmen yoğunluk var”

Sergiye ilişkin konuşan Küratör Nesrin Demirbilek, “Simurg, 40 eserden oluşuyor. Geneli tükenmez kalem ve sulu boyayla desteklenmiş bir çalışma. Eserlerin tamamı bana ait. Simurg’un hikayesinden yola çıktım. Aynı zamanda ilk kişisel sergim. Kartal Belediyesi, sergi süremi 10 Ekim’e kadar uzattı. Çok teşekkür ediyorum. Burada şu an 40 eser var. İlk gün olmasına rağmen yoğunluk var. Çok heyecanlıyım” dedi.