Simone de Beauvoir kimdir? (Simone de Beauvoir hayatı ve eserleri)

Kadın kavramı konusunda döneminin özgürlük ateşini elinde tutan Simone de Beauvoir, varoluş ve feminizmi harmanlıyor. Kadının toplumsal değerini sorgulayarak eşitlik ve kadın kavramları konusunda çalışmalar yapıyor.

SİMONE DE BEAUVOİR KİMDİR?

Simone de Beauvoir, 9 Ocak 1908 yılında Paris’te doğan Fransız yazar ve feminist filozoftur. Geleneksel bir ailenin büyük kızı olan Simone de Beauvoir otobiyografisinde dinine ve ülkesine bağlı ataerkil bir ailenin içinde yaşadığından bahseder. Babası George Bertrand de Beauvoir bir hukukçu, annesi Françoise zengin bir bankerin koyu Katolik bir kızıdır.

Simone, önce bir Katolik okulunda matematik, sonra Sainte-Marie enstitüsünde dil ve edebiyat, ardından da Sorbonne’da felsefe okur. Lisansüstü eğitimini büyük bir başarıyla tamamlayıp Fransa’nın en genç kadın felsefe öğretmeni olmaya hak kazanır.

Simone de Beauvoir ve Jean-Paul Sartre, 1929 yılı Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünün en zeki iki öğrencisiydi. Bu iki genç “geleneklere başkaldıran” bir ilişki yaşarlar.

Bir süre okullarda öğretmenlik yapan Beauvoir sonunda Paris’e yerleşip esas tutkusuna; düşünmeye, tartışmaya ve yazmaya odaklanır.

1986 yılında Paris'de Cimetière du Montparnasse Mezarlığına Sartre'ın yanına gömülür.

SİMONE DE BEAUVOİR ESERLERİ

Simone eserlerinde toplumsal cinsiyeti bir kavram olarak kullanmadı lakin buna giden felsefi zeminin açılmasına ön ayak oldu.

Simone’un ilk eseri Konuk Kız 1943’te yayınlandı ve oldukça ilgi gördü. Simone’un ikinci eseri ise varoluşçu düşüncenin başarılı bir örneği olarak gösterilen Denemeler 1944 yılında yayımlandı. II. Dünya Savaş’ından sonra Simone, Jean Paul Sartre’ın Maurice Merleau Ponty ve diğer arkadaşları ile kurduğu Modern Zamanlar adlı politik gazetede çalışmaya başladı ve hayatının sonuna dek burada çalışmayı sürdürdü. Simone 1949’da kadınların başucu kitabı haline gelen Kadın: İkinci Cins kitabını kaleme aldı. Simone bu kitap ile kadın haklarını felsefi açıdan irdeleyen ilk feminist yazar olma özelliğini kazandı.

Simone de Beauvoir eserleri şu şekildedir;