Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın konserleri Ramazan Bayramı’nda yayınlanacak

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın konserleri Ramazan Bayramı’nda İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın tamamı seyircili kaydedilen konserleri Ramazan Bayramı’nda İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak. Venezuela’da sosyal sorumluluk amacıyla kurulan orkestra, 6 ve 7 Nisan’da kültür merkezinde gerçekleştirdiği iki konserin ardından, 8 Nisan’da konservatuvar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verdi.

İstanbul’da seyircisiyle buluşan orkestra, ilk gün konserinde orkestra şefi Christian Vasquez yönetiminde çellist Poyraz Baltacıgil yer aldı. Konserde Antonin Dvorak’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendirildi.

Orkestranın sahne aldığı ikinci konser ve genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Antonio Estevez, Evencio Castellanos, Paul Desenne Silvestre Revueltas Sanchez gibi Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerine yer verildi. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetirken, batonu konserin ikinci bölümünde orkestra şefi Christian Vasquez devraldı. Leonard Bernstein’ın önemli eseri “Batı Yakasının Hikâyesi” müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik danslarının da seslendirildiği konserde izleyicilere özel anlar yaşatan orkestra, performanslarıyla birçok kez bise davet edildi.

8 Nisan’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na ziyaret gerçekleştiren orkestra üyeleri, müzik ile ilgilenen öğrencilere orkestra şefi Andres David Ascanio’nun katılımıyla 1 saat süren atölye düzenleyerek, mini bir konser de verdiler.