Simon Bolivar Senfoni Orkestrası öğrencilerle buluştu

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, Darüşşafaka’lı öğrencilerle bir araya geldi.

Venezuela’da sosyal sorumluluk amacıyla kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 8 Nisan Cuma günü Darüşşakafa Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Darüşşafaka’lı öğrencilerle buluştu. 6 ve 7 Nisan’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşan orkestra, 8 Nisan akşamı konservatuvar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verdi.

Öğrenciler ile birlikte Darüşşafaka Marşı’nı çalan orkestra, daha sonra kendi geleneksel melodileriyle öğrencilere müzik şöleni yaşattı. Orkestra şefi Andres David Ascanio müzik enstrümanlarını uygulamalı olarak 400 öğrenciye tanıttı. Okul Müdürü Ebru Arpacı ise öğrencilerin karne gününde orkestra ile tanışıp birlikte performans sergilemelerinden dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

Orkestranın tamamı seyircili kaydedilen konserleri Ramazan Bayramı’nda İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalından ücretsiz izlenebileceği belirtildi.