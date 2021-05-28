Silopi’de çocukların hastane korkusuna çizgi film kahramanlı çözüm

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezi üyeleri, Devlet Hastanesi çocuk polikliniği duvarlarına çizgi film kahramanları çizerek, çocukların hastane korkularını yenmesine yardımcı oluyor.

Silopi Gençlik Merkezi üyeleri, sosyal sorumluk projesi kapsamında Devlet Hastanesi çocuk polikliniği duvarlarına çizgi film kahramanlarının resmini çizerek, çocukların hastane korkularını yenmesine katkı sağlıyor. Hastane duvarlarına projeksiyon yardımıyla çizgi film kahramanları çizen gönüllü eğitmenler, daha sonra akrilik boyalar kullanarak resmi tamamlıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik Merkezi lideri Ali Akbaş, hastanede çocukların fobisini yenmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. Gençlik Merkezinde gönüllü gençlerle hastanedeki poliklinik odaları ve acilde de birtakım değişiklikler yaptıklarını aktaran Akbaş, "Her yerde izimiz olsun, gönüllülük esası ile çıktığımız bu yolda, hastaneler olsun, okullar olsun, çizgi film karakterlerini çiziyoruz. Özellikle çocuk polikliniklerinde, çocuklarımız artık hastaneden korkmasınlar, gönül rahatlığıyla gelsinler diye ve bir nebze olsun sevinsinler diye sevdikleri çizgi film karakterlerini yaptık. Bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Silopi Gençlik Merkezi beden eğitimi ve spor öğretmeni Necmettin Üce de gençlerle sosyal sorumluluk faaliyetleri yaptıklarını söyledi.