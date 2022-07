Şile’de Can Gox rüzgarı esti

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Boyu Festival" etkinlikleri, Can Gox konseriyle devam etti. Şileliler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Boyu Festival" etkinlikleri çerçevesinde Şile Kent Meydanı’nda düzenlenen Can Gox konseriyle Şile’de kültür-sanat rüzgarı esti. Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen etkinliklerde sahne alan Can Gox konseriyle Şile Belediyesi’nin uzun zamandır desteklediği kültür-sanat etkinlikleri de seyirciyle buluşmuş oldu. Şile Kent Meydanı’nda sahne alan Can Gox konseri seyircilerden büyük ilgi görürken konsere vatandaşlar da yoğun katılım sağladı. Düzenlenen konsere Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı. Can Gox konserine katılan müzikseverler güzel bir yaz akşamı yaşarken, konserde sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturan Can Gox, konserin sonunda büyük alkış topladı. Öte yandan, Şile Belediyesi’nin düzenlediği "Yaz Festivali" çerçevesinde etkinliklerin yaz boyunca her hafta sonu süreceği belirtildi.

"Doğayla modern hayatın birleştiği çok güzel bir nokta burası"

Şile’de yaz boyu festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser öncesi konuşan sanatçı Can Gox, "Bu bayram günleri de ayrı bir bayram olsun bizim için. Şile’yle hem kavuştuk hem de bu vesileyle bayramı sanatla kutlayacağız. Devam da edecek. Şile’yi zaten çok seviyoruz. Bu cennetin içerisindeyiz. Doğayla modern hayatın birleştiği çok güzel bir nokta burası. Onun için biz burada olmaktan çok mutluyuz. Her şey çok güzel, teşekkür ediyoruz" dedi.