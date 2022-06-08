“Sil Baştan Kaynanam” filmi çekimleri Temmuz’da başlıyor

Temmuz ayında Sivas’ta çekimleri başlayacak olan “Sil Baştan Kaynanam” filmi 25 Kasım’da vizyona girecek.

İlk filmi Nasipse Olur’un büyük beğeni toplamasının ardından, yapımcı Vahdet Erdoğan ikinci filmi için Temmuz’da ’motor’ diyecek. Anadolu’da yaşanan gelin ve kaynana hikayelerine esprili bir dille mercek tutacak “Sil Baştan Kaynanam” filminin senaryosunu Barış Başar yazdı, yönetmenliğini ise usta isim Raşit Çelikezer üstlenecek. Filmin oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yaklaşık 10 yıllık kısa film yarışmaları ve çeşitli organizasyonlar ardından sinema sektörüne adım atan Vahdet Erdoğan, yapımcılığını üstlendiği ilk filmi “Nasipse Olur” ile izleyicinin karşısına çıkmıştı. Pandemi döneminde sinemaların kapanması sonrasında televizyon ekranlarında yayınlanarak seyirci sayısında başarı yakalayan “Nasipse Olur” filmi Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Pakistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerde de beğeni toplamıştı. Yakın tarihin önemli kahramanlarından Nuri Paşa’nın hayatını konu alan dizi çalışmalarını da sürdüren Greenart Group yönetim kurulu başkanı Vahdet Erdoğan yeni filmi “Sil Baştan Kaynanam” için motor diyecek.