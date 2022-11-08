‘Sil Baştan Kaynanam’ 9 Aralık’ta vizyonda

Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı ‘Sil Baştan Kaynanam’ 9 Aralık’ta vizyona gelecek.

Anadolu’da yaşanan gelin-kaynana ilişkilerine mizahi bir dokunuş getiren ‘Sil Baştan Kaynanam’ın 9 Aralık’ta vizyona gireceği açıklandı. Afişi ve ilk teaseri yayınlanan ve tamamı Sivas’ta çekilen filmin yapımcılığını Greenartı’ın sahibi Vahdet Erdoğan üstlendi. Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini ise Barış Başar yaptı.

Filmde iyi huylu bir gelin iken hafızasını kaybetmesiyle davranışları değişen ve kayınvalidesinin kötü muamelesinden kurtulmaya çalışan Ceylan (Algı Eke) ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen Ünal’ın (Alper Saldıran) kahkaha ve macera dolu serüveni anlatılıyor.

Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Gökçe Özyol, Emir Sefa Yıldırım, Ömer Kurt, Barış Başar, Hakan Bulut, Irmak Aydın, Billur Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Derya Şenbacak, Yasemin Sümer gibi sevilen oyuncuların yer aldığı ‘Sil Baştan Kaynanam’ filminin çekimleri yaz aylarında Sivas’ta gerçekleşti.

Filmde 2 bin Sivaslı rol aldı

Tamamı Sivas’ta gerçekleşen filmin çekimlerinde yaklaşık 2 bin Sivaslı yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Filmi izleyenlerin çok eğleneceklerini belirten Vahdet Erdoğan “Sivas’ta çekimler yaklaşık 2 ay sürdü. Daha önce 18 Kasım olarak belirlediğimiz vizyon tarihini daha çok izleyiciyle buluşabilmek için 9 Aralık olarak değiştirdik. Anadolu’da yaşanan geçmişten günümüze ışık tutan hikayeleri işlemeyi seviyoruz ve bu alamda çalışmaya devam edeceğiz. Bu filmde kültürümüzdeki gelin kaynana ilişkilerine mizahi bir dokunuş yaptık. Sivas muhteşem bir şehir ve dokusu perdeye çok güzel yansıdı. İzleyen herkesin eğlenmeden çıkmayacağına garanti veriyorum” dedi.