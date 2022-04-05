Şık bir sofra hazırlamanın 4 altın kuralı

1. Takımsız sahaya çıkmayın





Burada bahsettiğimiz takım, futbol takımı değil. Yemek takımları… Ne olursa olsun, günlük kullanım için dahi, şık yemek takımlarınız olsun. Bu şekilde hazırlanmış şık bir masada, günlük olağan öğünler bile daha doyurucu, daha mutluluk verici, daha sağlıklı olacaktır. İnsanların çoğu zaman, yemek masasında aradığı mutluluğu bulamadığı için sonrasında abur cubur atıştırarak obeziteye giden yolları tırmanmaya başladığını unutmamak gerekiyor. Üstelik şık bir sofrada, aileniz ve dostlarınızla yiyeceğiniz yemekler, ilişkilerinizin da güçlü kalması için büyük destek olacaktır.

2. Tuzluk deyip geçmeyin





Yemekler baharatla lezzetlenir ama baharatları hangi kaplara koyduğunuz da önemlidir. Masadaki tuzluk, biberlik gibi baharatlıklar kendine has tasarımlarıyla masaların maskotu, aksesuarı gibidir. Küçük aksesuarlar, kase, peçetelik, tabak altıkları gibi ayrıntılar önemlidir. Ramazan ayı dolayısıyla Hepsiburada’da Ramazan paketi alışverişi yaparken, sofralarını süsleyecek küçük aksesuarları da unutmamanızı tavsiye ederiz.

3. Örtüsüz masada yemeyin



Evet, örtülerin üzerine yemek dökülmesi ve onların sürekli yıkanması zahmetli bir iş olabilir ama masanızdan örtüyü kaldırdığınızda, masanın zarafetini de alıp götürebilir. Aslında çoğu restoran bakımsız, eski, derme çatma masalarının çirkinliğini saklamak için masa örtüsü kullanır. Böylece ucuz bir örtü yardımıyla, pahalı bir masa sahibi olma masrafından kurtulurlar. Ama masa örtüleri aynı zamanda, masanızı temiz, pak, özenli gösteren şık bir aksesuardır. Kullanmanızı tavsiye ederiz.

4. Sandalyeler rahatsızsa kimse yemeğin tadına varamaz



İnsanlar oturdukları sandalyede rahatsızken, masadaki yemeğin lezzetine odaklanamazlar. Veya hemen yiyip kalkmak için aceleci davranırlar. Fastfood restoranlarında kullanılan bu hileyi evinize sokmamanızı da tavsiye ederiz çünkü yemek saatlerinde aile bireylerinizi masadan kaçırmayı değil, onları masa etrafında toplayıp sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamayı hedefliyoruz. O zaman, mümkün olan en konforlu ve rahat sandalyeleri kullanmalıyız.



Kaynak: popsci.com