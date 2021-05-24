Siirt’te türbede bulunan kılıç 200 yıldır muhafaza ediliyor

Siirt’te Abdülkadir Geylani’nin 20’nci kuşak torunu seyit şeyh Kasım Geylani’nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan ve kendisine ait olduğu düşünülen kılıç, yaklaşık 200 yıldır aile üyeleri tarafından muhafaza ediliyor.

İslam alimi ve mutasavvıf Abdulkadir Geylani’nin Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde bulunan 20’nci kuşak torunu seyit şeyh Kasım Geylani’nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan kılıç yaklaşık 200 yıldır türbede muhafaza ediliyor. Seyit şeyh Kasım Geylani’nin de 5’inci kuşak torunu olan Mahsum Ceylan, 200 yıldır muhafaza ettikleri kılıcın kuşaktan kuşağa korunacağını söyledi. Ceylan, "Seyit şeyh Kasım Geylani’nin de 5’inci kuşak torunuyum. Elimdeki kılıç kendisinden bize emanet kalmış büyük bir değerdir. 5’inci kuşaktan bugüne kadar 200 yıllık bir kılıca gözümüz gibi bakıp bu emaneti muhafaza ediyoruz. Ehli beytin kılıcı olduğu için sadece 5 kuşakta kalmayacak, yüce Allah izin verirse sonuna kadar evlatlarımız bunu muhafaza eder. Evlatlarımıza çocuklarımıza kılıcın önemini ziyaretin önemini anlatmışız onlar da bizim kadar bu konuda değerlidirler, duyarlıdırlar" dedi.