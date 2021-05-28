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Siirtli genç gökyüzünde saz çalıp şarkı söyledi

Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiinde üniversite öğrencisi Muhammed Can, paraşütle atlayış gerçekleştirip gökyüzünde saz çalarak şarkı söyledi.

Kültür Sanat 28.05.2021, 16:14
Siirtli genç gökyüzünde saz çalıp şarkı söyledi

Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiinde üniversite öğrencisi Muhammed Can, paraşütle atlayış gerçekleştirip gökyüzünde saz çalarak şarkı söyledi.

Siirt’te üniversite öğrencisi Muhammed Can, ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Hobi olarak saz çalıp türkü söyleyen Can, yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan kontrolünde paraşüte bindi. Sazını da yanına alan Can, onlarca metre yükseklikte saz çalıp şarkı söyleyerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Can bu anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.
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