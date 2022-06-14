Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi’nde mezuniyet sevinci

Bayrampaşa’da bulunan Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi’nde bu yıl eğitim alan 150 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Bir yıl önce Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi’ne başvuran 4-14 yaş arası çocuklar dans eğitimi, tiyatro oyunculuğu, resim gibi alanlarda eğitimlerini tamamladıktan sonra mezun oldu. 1 Eylül 2021’de başlayan eğitimler 11 Haziran 2022’de son buldu. Minikler bir yıl boyunca aldıkları dersleri mezuniyet gününe özel olarak Bayrampaşa Belediyesi’nin tiyatro salonunda ailelerine sergiledi. Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi’nde 100 öğrenci, Dans Atölyesi’nde 30 öğrenci, Resim Atölyesi’nde ise 20 öğrenci mezun verdi.

Şifa niyetine tiyatro atölyesinin kurucu eğitmeni İlyas Çağlayan, “Bu sene 8. yılımızı kutladık. Bu yılımızı kutlarken de mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşam bizim için çok önemli bir gece. Çünkü üç atölyemizin de mezunlarını veriyoruz geçen sene 350 mezun vermiştik. Bu sene de toplamda 150 öğrencimizle mezuniyet gerçekleştiriyoruz çok heyecanlıyız çok gururluyuz. Eğitmenlerimiz ile birlikte çok güzel işler yaptık bütün hocalarıma yürek dolusu teşekkür ediyorum. Kıymetli velilerimiz ve misafirlerimizle bu akşam hep birlikte harika dans gösterileri resim atölyemizin inanılmaz eserlerinin olduğu ve yanında tiyatromuz ile seyircimizle az sonra buluşmak ümidiyle yola çıktık bu çıktığımız yolda bir yılın sonunda harika işlere imza attığımızı düşünüyoruz” dedi

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi öğrencisi Seydi Muhammed Çağlayan ise, "Burada bugün tiyatro gösterisi yapacağız çok iyi hazırlandık. İnşallah güzel bir oyun sergileyeceğiz. Ben şifa niyetine tiyatro atölyesinin önceki mezunuyum ama sonradan tekrardan başladım yaklaşık 4,5 yıldır geliyorum. Diksiyon eğitimleri aldım drama eğitimleri aldım ve buna katacağımız bir çok eğitim aldık. Bu eğitimlerden sonra hayata bakış açım değişti” şeklinde konuştu.