Sidney Opera Binası ışık gösterileri ile göz kamaştırdı

Avustralya’nın Sidney kentinden ismini alan “Vivid Sydney Festivali” Sidney Opera Binası’nda gerçekleşen görkemli ışık şovları ile başladı.

Avustralya’da her yıl düzenlenen “Vivid Sydney Festivali” Covid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden başladı. Sidney Opera Binası ile çevresindeki 21 binanın ışıklandırılması başlayan festivalde havai fişek gösterileri de yer aldı. Sidney Opera Binası’nda yapılan rengarenk ışık şovları izleyenleri mest etti.

“Daha büyük, daha cesur ve daha iyi”

Yeni Güney Galler eyaleti Turizm ve Spor Bakanı Stuart Ayres, 2 yıllık bir ayrılığın ardından festivalin “daha büyük, daha cesur ve daha iyi” olacağını belirtirken, “Şu an, son birkaç yılın yükünü üzerimizden silkeleme, Sidney’in güzelliğiyle yeniden tanışma, Vivid Sydney 2022’den ilham alma ve hayran kalma zamanıdır" dedi. En son 2019 yılında düzenlenen festivale, 2.4 milyon kişi katılmış ve eyalet ekonomisine 170 milyon dolar katkıda bulunulmuştu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği ve 27 Mayıs’ta başlayan ışık, müzik ve fikir festivali 18 Haziran’a kadar sürecek.