Sideli gençlerin Antik Çağ’da eğitim aldığı yapı ortayı çıkartıldı

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, 75 yıldır devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 13 Mayıs’ta Side Müzesinde 75. yılı kutlanan kazılarla ilgili Kasım ayında da bir sempozyum düzenlemeye hazırlanan Alanyalı, yurt dışından katılım sağlayacak önemli akademisyenlere Side’yi ve kazı çalışmalarını anlatacak.

Side’nin Antik Çağ’da Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olduğunu belirten Alanyalı, bugün ise Anadolu’daki antik kentlerden ayrılan en önemli özelliğinin modern yaşamla antik kentin yan yana varlığını sürdürmesi olduğunu iletti. Alanyalı, Side’de son yıllarda yapılan çalışmalarla antik kent ve modern yaşamın birbirini tehdit eder şekilde değil, destekler şekilde yol almakta olduğunu belirtti.

Son yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarında en önemli merkezlerden birinin Hamam-Gymnasium yapısı olduğunu belirten Alanyalı, ‘‘Sadece bu yapı üzerinden kent tarihinin büyük bir bölümünü izleyebiliriz, özellikle Roma Dönemi ve Geç Antik Çağı en iyi şekilde izleyebildiğimiz yapılardan biridir. 2017 yılında Hamam-Gymnasium yapısının Güney Stoa’sında kazı çalışmaları başladı. Kazılarda Side için önem taşıyan buluntularla karşılaştık. Sekiz adet insan ölçülerinde ve biraz insan ölçülerinden büyük heykel açığa çıkardık. Bu heykeller kentin Gerousia’sı (yaşlılar meclisi) ile ilgili heykellerdi. Heykeller, daha önceki yazıtlar ve tüm arkeolojik-epigrafik belgeler yan yana getirildiğinde gördük ki bu yapı kentin gençlerinin yetiştirilmesi ve eğitim almaları için yapılmış. Yani Sideli gençler Antik Çağ’da bu Gymnasium’da eğitim almışlar ve Gymnasium’un Güney Stoa’sını da Gerousia’ya ayırmışlar. Side’de bir büyük ve kutsal Gerousia var, bir de her bölgenin, her mahallenin kendine ait bir Gerousia’sı var" dedi.