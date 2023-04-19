Side Kültürel Miras Projesi Basın Lansmanı Side Antik Kenti’nde yapıldı

Antalya’da Side Kültürel Miras Projesi Basın Lansmanı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da hazır bulunduğu lansmanda Side Antik Tiyatro’dan esinlenerek hazırlanan Side markasının tanıtımı gerçekleştirildi. Side Kazıevi’nde gerçekleştirilen lansmanın ardından bakanlar ve diğer davetliler kazı alanını gezerken, yapılan çalışmalar hakkında Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından bilgi verildi.

Yeni hazırlanan Side markasının tanıtımının ardından Side Kazıları Başkanı Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından kazı ekibinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte yurt dışında ortaklaşa birçok çalışma yürüttüklerini belirterek “Türkiye’nin özel bir coğrafi ve jeopolitik konumu bulunmaktadır. Türkiye pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan özel konumu sayesinde adeta açık hava müzesi gibi. Böyle bir coğrafyada yaşamanın ciddi sorumlulukları var. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini UNESCO’da tescil ettirmeye devam ediyoruz. 2021’de Arslantepe Höyüğü’nü Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli çalışmaları ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıt ettirdik. Kayıtlı sayımız böylelikle 19’a ulaştı. Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne çay kültürünü ekleyerek unsurlarımızın sayısını 25’e çıkardık. UNESCO ile ilişkilerimizin en aktif dönemini geçiriyoruz. 2023 Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla çok önemli. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını özellikle yılın ikinci yarısında coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını da Türkiye Yüzyılı yapmak için el ele, omuz omuza hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önümüzdeki dönemden itibaren Türkiye’nin turizm markalarına yepyeni logosu ile Side’nin de dahil olacağını aktararak, “Proje gerçekleştiğinde bölge, ruhuna yakışır bir destinasyon haline gelecek ve gün batımını izlemek üzere buraya gelen ziyaretçiler çok daha etkileyici bir atmosferle karşılaşacak. Side’de, Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel ve Prof. Dr. Jale İnan’ın başkanlıklarında çok önemli kazı çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz yıl 75. senesi kutlanan Side kazıları, bugün de Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. Feriştah Alanyalı öncülüğünde devam ediyor. İlçe içerisinde barındırdığı anıtsal yapıların yanı sıra Türkiye’nin en eski müzelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Side’de dönemin yerel yönetimi ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 2014 yılında onaylanması da Bakanlığın en önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Bu çerçevede, Side Müzesi Müdürlüğü ile Side Antik Kenti Kazı Başkanlığı denetiminde parsel kazıları yürütülüyor” dedi.

Lansmanın ardından beraberindeki heyetle birlikte kazı alanını gezen Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy’a Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Lansmana, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın’ın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.