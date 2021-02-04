SHOUT Kurucusu Sabri Korkmaz: “2021 Koleksiyonu çekimini Alaçatı’da yapacağız”

Sabri Korkmaz “İzmir’de faaliyet gösteren giyim markasıyız. Tasarımlarını kendi bünyemizde yaptığımız giyim markamızın 2021 yılı koleksiyonu hazır. 2021 katalog çekimlerini Alaçatı’da gerçekleştireceğiz. Alaçatı benim için çok özel bir yerdir” açıklamalarında bulundu.

İzmir merkezli SHOUT markasının kurucusu Sabri Korkmaz, marka olarak 2021 yılından yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Korkmaz, 2021 yılı katalog çekimlerini Alaçatı’da yapacaklarını belirtirken, internet satışlarının olumlu yönde olmasından dolayı da İzmir’de mağaza açacaklarını ifade etti. Korkmaz, ürettikleri tasarımlarda kendi çizimlerini kullandıklarını vurguladı.

“Mevsime özel olmasının yanında dört mevsim de kullanabilecek tasarımlar”

Markalarıyla iyi bir çıkış yaptıklarını ve özel tasarımlarına dikkat çeken Korkmaz, “İnternet üzerinden satışlarını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünlerin tasarımı ve üretiminin her aşaması bünyemizde yapılmaktadır. Her tasarımın özel olduğunu söyleyebiliriz. Oluşturduğumuz tasarımlar mevsime özel olmasının yanında dört mevsim de kullanabilecek tasarımlardır. Ürettiğimiz ürünlerde oluşturduğumuz çizgi bize özel ve temsil eder niteliktedir” dedi.

“İzmir’de mağaza açacağız”

Özel baskılı üst ve alt giyim modellerinde önemli tasarımlara imza atan markası için yakın zamanda İzmir’de mağaza açacaklarını açıklayan Korkmaz, “İnternet üzerinden satışlarımızda olumlu geri dönüşler ve yoğun ilgi bizi bir mağaza açma düşüncesine itti. Yakın zamanda İzmir’de bir mağaza açmayı planlıyoruz. Mağazada satılacak ürünler bünyemizde tasarlanan özel tasarımlar ve üretimi yapılan tekstil ürünleri olacaktır” şeklinde konuştu.

Marka olarak modayı yakından takip etmenin yanında kendi modasını da oluşturduklarını vurgulayan Korkmaz, “Modayı yakından takip eden yenilikçi bir bakış açısıyla ürünlerimizi üretiyoruz. Modayı takip etmenin yanında kendi çizgimizde modaya yön veren markalar arasında olma hedefindeyiz. Odağımıza sanatı ve insanı aldık. Aile işletmesi olarak kaliteli ve güvenilir marka anlayışından ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.