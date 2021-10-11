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Shaquille O’Neal baskılı ürünler raflarda

Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O’Neal isminin baskısını taşıyan ürünler, basketbolseverler için raflardaki yerini aldı.

Kültür Sanat 11.10.2021, 10:59
Shaquille O’Neal baskılı ürünler raflarda

Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O’Neal isminin baskısını taşıyan ürünler, basketbolseverler için raflardaki yerini aldı.

Hazır giyim markası DeFacto, basketseverlere özel lisanslı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O’Neal isminin baskısını taşıyan tişört, spor atlet ve şort gibi birçok ürün, basketbolseverler için raflardaki yerini aldı. Ön yüzü baskılı slim fit kolsuz tişört turuncu ve siyah renk alternatifleri ile şık görünümüyle basketbolseverlerin beğenisini kazanıyor. Jean, chino pantolon, spor şort ile kombinlenebilecek olan tişört stillerde dinamik ve trend bir görünüm sunması bekleniyor.

Beyaz renkli, ön ve arka yüzü baskılı oversize, Shaquille O’Neal lisanslı fit tişört ise günlük hayatta sportif görünümlü şehir stiline göre tasarlandı. Ünlü basketbol oyuncusunun isminin baskısını taşıyan bisiklet yaka, baskılı spor atlet ve şort takımı ise özel renkleriyle basketseverlerin beğenisine sunuldu.

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