Sezai Karakoç'un ölüm nedeni ve cenaze bilgileri belli oldu

Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.



CENAZE PROGRAMI



Sezai Karakoç'un cenazesi bugün öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesindeki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek.



Şehzadebaşı Cami'nde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.

ŞAİR KARAKOÇ'UN NAAŞI NEDEN ŞEHZADEBAŞI CAMİİ'NE DEFNEDİLECEK?

'Şehzadebaşında Gün Doğmadan' adlı şiirin sahibi, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan şair Sezai Karakoç'un naaşı, Şehzadebaşı Camii'ne defnedilecek. İşte o şiir...

ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN

Yerleşecek yer aramak

Camiinin avlusunda

Soğuk bir taşa oturmak

Gün doğmadan şehzadebaşında

Başı avuçlara almak

Kuşlarınkanatlarını toplamak

Gecenın çatıkatından

Gün doğmadan şehzadebaşında

Yoldan geçen birkaç çocuk

Kubbeyi tutan aydınlık

Mezarlarda yeni sesler

Gün doğmadan şehzadebaşında

Lale gibi çeşmeleri

Menekşeden sebilleri

Türbeleri bir şellale

Gün doğmadan şehzadebaşında

Külahıyla yunus Emre

Sarığıyla Akşemseddin

Kavuğuyla Mimarsinan

Gün doğmadan şehzadebaşında

Tek başına veli ağaç

Dallarıyla taşır göğü

Köklerine bağlı Toprak

Gün doğmadan şehzadebaşında

Kafdağından daha yüksek

Çin Seddinden daha uzun

İçimizde med ve cezir

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün doğmadan şehzadeler

Ellerinde meşaleler

Şehzadebaşını gezerler

Gün doğmadan şehzadebaşında

Cin Halkından kafıleler

Katır sırtında geçerler

Kıra kıra kemanları

Gün doğmadan şehzadebaşında

Kızaran ufka selam

Süleymaniyeden beyazıttan

mutlaka olmak isterim

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün de doğar gün de doğar

Bir gün mutlaka gün doğar

Gün doğmadan neler doğar

Gün doğmadan şehzadebaşında

VEFAT NEDENİ BELLİ OLDU

Haber7 Yazarı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, Üstad Sezai Karakoç'un vefat nedenine ilişkin açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bıyıklı, ''Arayıp soran dostlar için şu bilgiyi vereyim. Üstad Sezai Karakoç Kovid sebebiyle değil yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde vefat etmiş. Kimseye yük olmadan Rabbimize emaneti teslim etmiş. Hayatı boyunca ahlakını kuşandığı Efendimize komşu olsun İnşallah...'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7