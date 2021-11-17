Sezai Karakoç'un ölüm nedeni ve cenaze bilgileri belli oldu
88 yaşında Hakk'a yürüyen ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camii'nde kılınacak.
Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI
Sezai Karakoç'un cenazesi bugün öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesindeki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek.
Şehzadebaşı Cami'nde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.
ŞAİR KARAKOÇ'UN NAAŞI NEDEN ŞEHZADEBAŞI CAMİİ'NE DEFNEDİLECEK?
'Şehzadebaşında Gün Doğmadan' adlı şiirin sahibi, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan şair Sezai Karakoç'un naaşı, Şehzadebaşı Camii'ne defnedilecek. İşte o şiir...
ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN
Yerleşecek yer aramak
Camiinin avlusunda
Soğuk bir taşa oturmak
Gün doğmadan şehzadebaşında
Başı avuçlara almak
Kuşlarınkanatlarını toplamak
Gecenın çatıkatından
Gün doğmadan şehzadebaşında
Yoldan geçen birkaç çocuk
Kubbeyi tutan aydınlık
Mezarlarda yeni sesler
Gün doğmadan şehzadebaşında
Lale gibi çeşmeleri
Menekşeden sebilleri
Türbeleri bir şellale
Gün doğmadan şehzadebaşında
Külahıyla yunus Emre
Sarığıyla Akşemseddin
Kavuğuyla Mimarsinan
Gün doğmadan şehzadebaşında
Tek başına veli ağaç
Dallarıyla taşır göğü
Köklerine bağlı Toprak
Gün doğmadan şehzadebaşında
Kafdağından daha yüksek
Çin Seddinden daha uzun
İçimizde med ve cezir
Gün doğmadan şehzadebaşında
Gün doğmadan şehzadeler
Ellerinde meşaleler
Şehzadebaşını gezerler
Gün doğmadan şehzadebaşında
Cin Halkından kafıleler
Katır sırtında geçerler
Kıra kıra kemanları
Gün doğmadan şehzadebaşında
Kızaran ufka selam
Süleymaniyeden beyazıttan
mutlaka olmak isterim
Gün doğmadan şehzadebaşında
Gün de doğar gün de doğar
Bir gün mutlaka gün doğar
Gün doğmadan neler doğar
Gün doğmadan şehzadebaşında
VEFAT NEDENİ BELLİ OLDU
Haber7 Yazarı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, Üstad Sezai Karakoç'un vefat nedenine ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bıyıklı, ''Arayıp soran dostlar için şu bilgiyi vereyim. Üstad Sezai Karakoç Kovid sebebiyle değil yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde vefat etmiş. Kimseye yük olmadan Rabbimize emaneti teslim etmiş. Hayatı boyunca ahlakını kuşandığı Efendimize komşu olsun İnşallah...'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber7