Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir’de anıldı

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) tarafından başlatılan “Şiir ve Edebiyat Buluşmaları” program dizisinin ilki gerçekleştirildi. Balıkesir’de 13 yıl görev yapan eğitimci, fikir adamı, yazar ve sosyolog Seyyid Ahmet Arvasi’yi anma etkinliği yapıldı.

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği salonlarında gerçekleştirilen anma etkinliğine Seyyid Ahmet Arvasi üzerine çalışmaları ve kitapları olan Eğitimci Yazar Mustafa Kuvancı konuşmacı olarak katıldı. Kuvancı, Arvasi Hoca’nın 1959 yılında Balıkesir’e tayinle geldiğini ve 1972’ye kadar Balıkesir’de görev yaptığını ifade ederek, şehrin eğitim ve fikir hayatına damgasını vurmuş bir münevver olduğunu belirtti. Arvasi Hoca hakkında bilgi veren Mustafa Kuvancı, hocanın öğrencileriyle anılarını anlatarak, nasıl örnek bir insan olduğunu da vurguladı. Ayrıca Ahmet Arvasi’nin ilk kitapları olan İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, Kendini Arayan İnsan, İnsan ve İnsan Ötesi adlı eserlerini Balıkesir’de kaleme aldığını belirten Kuvancı, 44 maddeden oluşan İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri adlı kitapçığın, Türk İslam Ülküsü’nün iskeleti mahiyetinde olduğunu söyledi. Seyyid Ahmet Arvasi’nin Okumaları, Arvasi’nin eserlerinde okuyucularına bir kapı araladığını söyleyen Kuvancı şöyle devam etti: "Kitaplarında Doğu’nun ve Batı’nın sosyologlarının, felsefecilerinin, bilim insanlarının görüşlerini bize aktararak yol gösterir. Öğrencilerinden Sakin Öner, eğitimci Arvasi için şöyle der: ’Doğu ve Batı’nın bütün psikolog, sosyolog ve filozoflarının fikirlerini çok iyi bildiğinden, onunla tartışma cesareti gösterenler sürekli kaybediyorlardı.’ Onun ders anlatışını öğrencileri şöyle özetler: ’Sınıfta dolaşır, Doğu’nun ve Batı’nın düşünce insanlarının fikirlerini aktarır, sonra bunlardan kendisi bir sonuç çıkarırdı.’ O bir öğretmendir. Kitaplarında da sınıfta ders anlattığı ifadeyi görmemiz mümkündür. Arvasi’nin bilgi ve birikimini mantık süzgecinden geçirerek nakletmesi tüm eserlerinde mevcuttur. Okumalarına bakarsak, Eflatun’dan Emile Durkheim’e, Machiavelli’den Zimmerman’a, İbni Haldun’dan Karl Marks’a, Nietzsche’den Rabbani’ye, J. J. Rousseau’dan Mevlana’ya, S. Freud’dan İmam-ı Azam’a geniş bir yelpaze görürüz. Eserlerinde yaptığı alıntıları kaynak vererek belirtmesindeki amaç da bizi araştırmaya sevk etmek, ufkumuzu açmak, kalıplarımızı kırmak içindir. Müslüman’ın dünyaya ve olaylara geniş bir açıdan bakmasını ister."

"Seyyid Ahmet Arvasi hakkında 7 kitap yazıldı"

Programın devamında Seyyid Ahmet Arvasi üzerine yapılan çalışmaları şöyle sıralayan Yazar Kuvancı, "Mustafa Kuvancı, Seyyid Ahmet Arvasi Hayatı - Tefekkürü- Eserleri, Burak Yayınları, Hüdavendigar Onur, Asrın Yesevisi S. Ahmet Arvasi, Burak Yayınları, Hakkı Öznur, S. Ahmet Arvasi, Alternatif Yay. Şuayip Özdemir, Seyyit Ahmet Arvasi Hayatı, Eserleri ve Eğitim Üzerine Görüşleri, Arı Sanat Yayınevi, Hüdavendigar Onur, Arvasi Hocayla Baş Başa, Mustafa Kuvancı, Bir Gönül Dostu Seyit Ahmet Arvasi, Bilgeoğuz Yay. ve Mehmet Ozan Semerci. Hatıraların Aydınlığında Seyyid Ahmet Arvasi" kitaplarının yayımlandığını dinleyicilere aktardı.

"Arvasi Hoca hakkında anlatılanlar"

Seyyid Ahmet Arvasi Hocanın 27 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca sayısız öğrenci yetiştirdiği ve milli şuurla dolu nice öğretmen mezun ederek okullara gönderdiğini ifade eden Mustafa Kuvancı, Arvasi Hoca ile ilgili bazı talebelerinin anılarını da dinleyicilere aktardı. Kuvancı, Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun anılarını yazdığı bir makalede, “Onun talebesi olan herkes ondan etkilenmiştir. Her yeni ders, yeni ufuklar açan bir derstir. Sadece konuşmasıyla değil, çok güzel jestlerle, mimiklerle de etkilerdi. Aktör gibi anlatırdı. Acaba büyük bir aktör olabilir miydi diye sormuşumdur kendi kendime. Gözlerindeki derin ifade, çok okuyan, düşünen, rahatsız insan gözleri, insana sonsuzluk ve derinlik hissini verirdi. Adeta hipnotize ederdi karşısındakileri” diye yazmıştı.

Emekli öğretmen, yazar Mehmet Ozan Semerci’nin de Hocayla ilgili bir anısını kitabında anlattığını açıklayan Kuvancı, o hatırayı şöyle aktardı:

“1971 yılı kışında bir gece üç dört arkadaş, eğitim enstitüsünde okuduğumuz o günlerin sıkıntılı atmosferi içinde iyice sıkıldığımız, bunaldığımız bir günde ne yaptıysak bir türlü feraha çıkamamıştık. En nihayet ‘Haydi hocaya gidelim’ dedik. Saat gecenin 24’ü. Perdeden sızan ışıktan cesaret alarak kapısını çaldık. Tahmin ettiğim gibi hala yatmamış ama fakat yatmak üzere olduğundan bizi kapıda karşıladı. Her zamanki mütebessim çehresi ile şaka yollu bir ifadeyle; ‘Bre zalimler, saat kaç biliyor musunuz’ deyince biz de ‘Evet hocam’ karşılığını verdik. ‘Peki öyleyse girin içeri’ diyerek bizi kabul etti. O gece sabaha kadar son derece bereketli ve feyizli bir sohbet oldu. Moralimiz düzelmiş, ruhumuz aydınlanmış, gönlümüz ferahlamış olarak yanından ayrıldık.”

Ahmet Arvasi, öğretmenliğinin ilk yıllarında başından geçen bir olayı anlattığı yazısında da, "Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Molla Şemdin köyünde köy muhtarı kendisine ’müellim bey’ diye seslenir her zaman. O, muhtarın şivesidir, ’muallim’ sözünü telaffuz edemediği için böyle söylüyordur diye düşünür. Ancak birkaç ay sonra muhtar Hoca’ya gelir ve şöyle der: ’Ahmet Bey, sen gerçekten muallimmişsin. Senden önce buraya gelenler hep ’müellim’ oldular ama sen ’muallim’sin’ diyerek, gerçek bir öğretmen olduğunu belirttiğini" ifade ediyor.

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği salonlarında gerçekleştirilen anma etkinliğine Seyyid Ahmet Arvasi üzerine çalışmaları ve kitapları olan Eğitimci Yazar Mustafa Kuvancı konuşmacı olarak katılırken, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak, BAYŞAD Başkanı Gülçin Savaşaneril Yurdakul, BAYŞAD üyeleri, çok sayıda dinleyici katıldı. Program sonunda Yazar Mustafa Kuvancı’ya günün anısına teşekkür belgesini İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ve BAYŞAD Başkanı Gülçin Savaşaneril Yurdakul ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak birlikte takdim ettiler.