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Şeyh Edebali türbesinde bakım onarım çalışması
Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devlerin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin çatısında bakım onarım çalışması. Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısında gözle düşüşün görüldüğü türbede çatıdaki tadilatın ardından peyzaj, estetik ve kurumsal anlamda çalışmaların yapılacağı bildirildi.
Kültür Sanat 24.05.2021, 10:40
Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devlerin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin çatısında bakım onarım çalışması. Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısında gözle düşüşün görüldüğü türbede çatıdaki tadilatın ardından peyzaj, estetik ve kurumsal anlamda çalışmaların yapılacağı bildirildi.