banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Serin havalar için ince ceket ve yazlık trikolar raflarda yerini aldı

SERİN HAVALARDA ALTINYILDIZ CLASSİCS'İN İNCE CEKET VE YAZLIK TRİKOLARI ERKEK MODASI İÇİN RAFLARDA YERİNİ ALDI.

Kültür Sanat 21.09.2020, 11:34
3
Serin havalar için ince ceket ve yazlık trikolar raflarda yerini aldı

Serin havalarda Altınyıldız Classics’in ince ceket ve yazlık trikoları erkek modası için raflarda yerini aldı.

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Özellikle akşamları sıcak tutması için ceket, triko v.b. almadan dışarıya çıkılmamaya başlandı. Altınyıldız Classics ince ceket ve yazlık trikolarıyla erkeklere geçiş mevsiminde seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics ceketler; lacivertten beyaza ve hakiye uzanan renk seçenekleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor. Farklı ortamlara uyum sağlayabilen ceketler, serin akşamlarda erkekler için seçenek olarak sunuluyor. Ceketlerin yanı sıra yarım kollu trikolar da kararsız havalarda gündüzden geceye devam eden parçalar oluyor. Beyaz ve açık mavi gibi fresh renklerle öne çıkan trikolar geçiş mevsiminde yine seçenekler arasında yer alıyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378