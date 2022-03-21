Bu yıl ilki düzenlenecek olan “Senin Gözünden İzmir” başlıklı fotoğraf yarışması başlıyor. İzmir’i öğrencilerin perspektifinden sergilemeyi amaçlayan yarışma, İzmir il ve ilçelerindeki tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılımına açık olacak.

‘Senin Gözünden İzmir’ fotoğraf yarışması başlıyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) tarafından düzenlenen yarışma, İzmir’i öğrencilerin perspektifinden sergilemeyi amaçlıyor.

Görüntüler ile ifade edecekler

Meslek Yüksekokulu’nun yarışma ile ilgili yaptığı paylaşımda, İzmir’in doğal ve kültürel miraslarını, öğrencilerin gözünden anlatmaya çalışacakları belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir, asırlardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla gerek kültürel gerekse tarihsel açıdan zengin bir dokuya sahiptir. Efes’ten Teos’a, Meryem Ana Evi’nden Agora’ya uzanan bu kültürel çeşitlilik; esasen İzmir’i İzmir yapan niteliklerin kendisidir. Öyle ki; bu denli zengin çeşitlilik arasında yoğrulmuş bir değer olarak İzmir’i fotoğraf ile anlatmaya çalışmak, en başta onu, yani İzmir’i anlamayı gerektirir. Bu bağlamda amacımız, İzmir’in kültürel ve tarihsel çeşitliliğini görüntüler ile ifade edebilmeye çalışmaktır.”

28 Mart 2022 başlayacak yarışmanın son katılım tarihi ise 6 Mayıs 2022 olarak belirtildi. Yarışma ile detaylara İKMYO web sitesi üzerinden erişilebilir.