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Şener Şen’in Oyuncu Kız Kardeşi İnci Şen, “Babam Ali Şen oyuncu olmamı istemedi.”
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Ali Şen’in kızı ve Şener Şen’in kız kardeşi Oyuncu İnci Şen, Breaking News Turkey’den Elif Tayhan’a çok özel açıklamalarda bulundu. İnci Şen, “Babam Ali Şen ile bir projede rol almayı çok isterdim. Ama o benim oyuncu olmamı hiç istemezdi.” dedi
Kültür Sanat 19.01.2022, 13:13
İNCİ ŞEN KİMDİR?
İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat verdi.