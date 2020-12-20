Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.

EVİNDE KALDIĞI ARKADAŞI HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRÜNCE POLİSİ ARADI

Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, cansız beden üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

EXXEN İÇİN SENARYO YAZIYORDU

Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Vahşi Şeyler' adlı kitabı da bulunan Alper Alpözgen'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazdığı öğrenildi.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA KARŞI EYLEM YAPMIŞTI

Alper Alpözgen 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başörtülü öğrencilere destek amacıyla arkadaşıyla birlikte başörtüsü takarak okula gitmiş ve yasağa dikkat çekmişti. Alpözgen eyleminden sonra şu açıklamada bulunmuştu:

“Bugünlerde adı gündemden düşmeyen Erdem Gündüz, nam-ı diğer Duran Adam, üniversite yıllarımdan beri yakın arkadaşımdır. Kendisiyle 2004 yılının Şubat ayında, başörtülü kızların üniversitelere alınmamasını protesto etmek için, yine bize katılan Cansu Kaykaç adlı bir kız arkadaşımızla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi’nin Temel Tasarım dersine başımıza başörtüsü takarak girmiş, insanların bu görüntüyle şaşırtmak ve düşündürmek istemiştik. Eylemde iki erkek olarak başörtüsü takmamızın bir amacı da inançlı erkeklerin fişlenmeden okula girebildiğine ama kızların başörtüsü vasıtasıyla otomatik olarak fişlendiğine dikkat çekmek istememizdi.