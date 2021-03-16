Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin oyuncuları kim, konusu nedir?

Sen Kimsin filmi, komedi türündeki yerli filmdir. Tolga Çevik ve Köksal Engür'ün başrollerde bulunduğu yapımda, daha başka birçok başarılı oyuncu yer alıyor. İzleyenler, 'Sen Kimsin ne zaman, nerede çekildi?' sorusuna yanıt arıyor.

SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dikkat çeken filmin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde gerçekleştirildi.

SEN KİMSİN OYUNCULARI

Tolga Çevik (Tekin Yüksek)



Köksal Engür (İsmail Abi)



Toprak Sergen (Uşak)



Pelin Körmükçü (Suzan)



Zeynep Özder (Pelin)



Çetin Altay



Orçun İynemli



Cevher Hikmet Güzey

Mahir İpek

Hakan Salınmış

Celal Belgil

Aziz Sarvan