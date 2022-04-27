Çocuklar Ülkesi KidZania’nın genç yazarları okumaya, yazmaya, üretmeye, edebiyatı sevmeye teşvik etmek amacıyla Erbulak Evi ile hayata geçirdiği “Sen de Yaz” öykü yarışmasının finalistleri 23 Nisan günü gerçekleşen törenle açıklandı.

KidZania İstanbul’un genç yazarları okumaya, yazmaya, üretmeye, edebiyatı sevmeye teşvik etmek amacıyla Erbulak Evi ile hayata geçirdiği “Sen de Yaz” öykü yarışmasının finalistleri belli oldu. Başvuruları 21 Aralık-10 Nisan tarihleri arasında tamamlanan ve 10-14 yaş aralığındaki çocukların “Gelecekte ben” konu başlığında yazdıkları öyküleriyle katıldıkları yarışmanın finalistleri Karmen Gül Kocabey, Ada Tanbaş, Ela Sever, Ilgın Aksakal, Mira Bulca, Elanur Güner, Derin Deniz Mungan, Egemen Özçelik, Öykü Ayrancı, Yağmur Altunbey, Bilge Yüksel, Özge Mendir, Nil Bilge Şahin, Utku Biçer, Ekin Betin, Mehmet Alp Özay, Eslem Çalık, Naime Çoksert, Beyza Dursun ve Temren Akın oldu. İstanbul, Aydın, Bursa, İzmir, Kütahya ve Ankara’dan gelen finalistler 23 Nisan’da çocuklar ülkesinde jüri üyelerinin de katılımıyla düzenlenen törenle duyuruldu.

Aralarında Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Sevinç Erbulak gibi Türkiye’de sanat alanında önemli isimlerin yanında Kidzania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Meral Molinas ve KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu, törende “Sen de Yaz” öykü yarışmasına dair hislerinin yanı sıra edebiyatın çocukların hayatındaki yerinin önemine dair fikirlerini de paylaştı.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur “Çocuklar ülkesi, eğlenerek öğrenme kavramını hayata geçiren ilk kurum ve bu çerçevede çocuklar, burada rol yaparak öğrenme metoduyla, birçok mesleği deneyimleyerek yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Ancak elbette hayat sadece işe gitmek, iş hayatında bir profesyonel olmaktan ibaret değildir. Yetişkinler nasıl kendilerine iyi gelen hobi ve uğraşlara vakit ayırmaya çalışıyorsa, çocukların da buna ihtiyacı var. İnsana hayal kurma becerisi ve özgürlüğü kazandıran edebiyat alanında hayata geçirdiğimiz bu projeyi son derece değerli buluyorum. Çocukların pırıl pırıl zihinlerinden geçen, limitsiz hayal güçlerine dair cümleleri okumak, oluşturdukları dünyayı onlarla birlikte keşfetmek oldukça keyifli bir deneyimdi. Hepsini yürekten tebrik ediyor, hayal güçlerini ve üreticiliklerini hep korumalarını diliyorum” dedi.

Çocukların okuma yazma duygularını teşvik ederek edebiyatı, sanatı sevdirmek ve çocukları düşündürmek amacıyla hayata geçirilen yarışmanın finalisti çocuklar ise mutluluklarını dile getirerek çocuklar ülkesine ve jüri üyelerine teşekkürlerini sundu. 10-14 yaş aralığındaki çocukların gelecekte nasıl bir yaşam hayal ettikleri, kurmayı düşledikleri dünya, seçmek istedikleri meslek, kazanmak istedikleri başarılar, olmak istedikleri insan hakkındaki öyküleriyle katıldıkları “Sen de Yaz” öykü yarışmasında finale kalan 20 hikaye, Erbulak Kitap tarafından toplu bir öykü kitabı olarak basılacak. 29 Ekim’de yayınlanması planlanan kitap internet siteleri, kitabevleri ve KidZania National Store’da satışa sunulacağı belirtildi.